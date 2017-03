Hamarosan ítéletet hoznak a Vizoviczki-ügyben

Ebben a hónapban – első fokon – befejeződik Vizoviczki László és társainak adócsalási ügye. Öt évvel a férfi elfogása után várhatóan március 16-án ítéletet hirdetnek a Fővárosi Törvényszéken – írja a Magyar Idők.

hirdetés

A törvényszék szóvivője, Póta Péter szerint márciusban mindenképpen ítélet születik, annak ellenére, hogy a legutóbbi tárgyaláson az elsőrendű vádlott váratlanul egy mintegy százoldalas magánszakértői véleményt ismertetett, amelyet ütköztetni kell még a vád szakértőinek a véleményével.

A vád lényege, hogy a Vizoviczki László érdekeltségébe tartozó szórakozó- és vendéglátóhelyeken a bevétel jelentős részét adóelkerülési céllal eltitkolták. A vádlottak padján – a közismert vállalkozó mellett – üzletvezetők és más dolgozók is ülnek.

hirdetés

Az adócsalási üggyel párhuzamosan a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa előtt zajlik Vizoviczki másik ügye. Ebben bűnszervezetben, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetéssel vádolják őt és 21 társát. A per 2015 elején kezdődött, és jogászok is kizárják, hogy idén befejeződne. Az ügy titkos minősítésű, zárt ajtók mögött folyik, és a bíró csak átlag kéthavonta tűz ki két tárgyalási napot. Ezt tette ezúttal is, így hétfőn és kedden tanúk meghallgatásával folytatja a mások mellett olyan rendőrtisztek ellen is folyó büntetőeljárást, akiknek éppen a szervezett bűnözés elleni fellépés volt a feladatuk. Helyette a vád szerint hagyták magukat lefizetni Vizoviczki László által – írja a Magyar Idők.