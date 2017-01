Körömlakklemosóból is drogot csinált a kábítószer-keverő

Jogerősen egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék kedden azt a 26 éves férfit, aki körömlakklemosóval és hígítóval kevert drogokat árusított, többek között fiatalkorúnak is, két nagykanizsai iskola közelében.

A törvényszék közleményében felidézte, hogy múlt év szeptemberében a Nagykanizsai Járásbíróság egy év tíz hónap börtönbüntetést szabott ki a férfira új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, valamint kábítószer-birtoklás miatt. A vádlott és védője fellebbezése nyomán a másodfokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék ma helybenhagyta a végzést, így az jogerőssé vált.

Így kotyvasztotta a szereket

A vádirat szerint a miháldi férfi régebb óta használt tudatmódosító szereket, kábítószer birtoklása miatt többször folyt ellene eljárás. Ismeretlenektől, illetve internetes rendelések során rendszeresen vásárolt dizájnerdrogokat, marihuánát, speedet és új pszichoaktív anyagoknak minősülő szereket. Ezeket az otthonában gyógynövényekkel, körömlakklemosóval, hígítóval és más folyékony, alkoholtartalmú oldószerekkel keverte, majd megszárítva, dohánnyal elegyítve szívta el, vagy az ismerőseinek értékesítette.

Kórházi kezelés a drogok miatt

A Zala Megyei Főügyészség a történtekről korábban azt közölte: a vádlott egy akkor 16 éves fiatalnak is rendszeresen adott el a kábítószer-keverékből, holott a fiú családja figyelmeztette őt, hogy többet ne adjon neki drogot, mert gyermekük többször is rosszul lett és kórházi kezelésre is szorult. A fiatal fiú ezért 2015 júniusában két barátját kérte meg, hogy szerezzen neki „füvet” ismerősétől, az átadás pedig a nagykanizsai régi mozikertben – két iskolától alig pár tíz méterre – meg is történt.

A rendőrség által néhány nap múlva lefoglalt maradékról a szakértő megállapította: szintetikus kannabinoidot tartalmaz, amely akkor új pszichoaktív anyagnak minősült, azóta pedig már kábítószer-besorolást kapott. A miháldi férfinél két héttel később tartott házkutatás során kábítószereket, pszichoaktív anyagokat is lefoglaltak.