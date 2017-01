Még mindig népszerű a halálbüntetés Amerikában

Egyre kevesebb a kivégzés és a halálos ítélet, pedig az emberek többsége támogatja a legsúlyosabb büntetést. Magyarországon 1990-ben szüntették be, de azóta is vita tárgyát képezi.

Ronald Smith 24 éves volt 1994-ben, amikor kirabolt egy alabamai élelmiszerboltot, és megölte annak eladóját, egy újdonsült apukát. Az esküdtek életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, két hónap múlva azonban a bíró felülírta a döntést és halálra ítélte a férfit, mivel szerinte az elkövetés különösen kegyetlen, kivégzésszerű módja ezt az ítéletet kívánja. (Alabama egyébként az utolsó olyan állam az Egyesült Államokban, amely engedi, hogy a bíró felülírja az esküdtszék döntését).

A férfi tizenkét éve halálsoron volt, és ő a legutóbbi elítélt, akit kivégeztek az Egyesült Államokban, tavaly december 8-án.

De nem az utolsó. Annak ellenére, hogy a halálbüntetés intézménye vitatott időszakát éli az Egyesült Államokban, úgy fest, egyhamar nem szűnik meg. A 2016-os felmérések alapján, habár drasztikusan csökkent a végrehajtott halálos ítéletek száma, a többség még mindig a a legdurvább büntetési forma megtartása mellett áll. Az amerikaiak 49 százaléka támogatja, míg 42 százalék ellenzi a halálbüntetést – és bár ez az elmúlt negyven év legalacsonyabb szintje, még mindig magasnak mondható (az adatokat a Pew Research Center amerikai kutatócég és a Death Penalty Information Center, azaz a halálbüntetésekkel foglalkozó információs központ gyűjtötte be, és felméréseik túlnyomórészt egyeznek).

A kivégzések fentebb már említett, csökkenő tendenciája jó pár éve megfigyelhető. 2016-ban „csupán” húsz kivégzést hajtottak végre szemben az 1999-es csúccsal, amikor 98-an fizettek az életükkel bűneikért. A halálos ítéletek száma is drasztikusan csökkent: 2016-ban csak harminc esetben döntött emellett a bíróság. 1996-ban ez a szám 315 volt.

A San Quentin börtön kivégző kamrája AFP

1972 és 1976 között az amerikai Legfelsőbb Bíróság az alkotmány egyes passzusaira hivatkozva túl kegyetlennek minősítette a halálbüntetést és egy időre eltörölte. Ez azonban nem tartott sokáig, 1976-ban a szabály arra módosult, hogy minden állam maga döntheti el, hogy él-e a halálbüntetés kiszabásának lehetőségével. Máig 32 állam döntött úgy, hogy igen, 18 (és a főváros, Washington) pedig úgy, hogy nem.

Főként fehérek támogatják

A felmérést végzők arra is kíváncsiak voltak, hogyan oszlik meg a támogatottság nemre, rasszra és politikai beállítottságra bontva.

Tízből öten gondolták azt, hogy igazságtalan a rendszer. Hogy a kisebbségre, feketékre és spanyol ajkúakra könnyebben rónak ki halálbüntetést hasonló súlyú bűncselekményért, mint a fehérekre. Így talán az sem meglepő, hogy a halálbüntetést pártolók többsége fehér (57 százalék), az afro-amerikaiaknak csupán 29, a latinoknak pedig 36 százaléka támogatja. Ha nemre bontjuk le, a nők inkább ellenzik, mint a férfiak. Több nő mondta ugyanis azt, hogy tart attól, hogy esetleg ártatlan embert ítélnek el.

Összességében az látható, hogy a kérdés minden amerikait foglalkoztat. Nem véletlen, hogy a választási kampányban is a megválasztott elnök, Donald Trump többször is szóba hozta és hangsúlyozta, hogy támogatja az igazságszolgáltatás ezen formáját. Még a demokrata Barack Obama sem mert sosem szembemenni vele (úgy fogalmazott, hogy különösen kegyetlen bűnökért jogosan jár halál), hiszen még mindig kevésbé rizikós valamilyen szinten támogatni, mint megpróbálni beszüntetni. A demokrata szavazók körében egyébként 34 százalékos a halálbüntetés támogatottsága, míg a republikánusoknál ez az arány jóval magasabb, 72 százalékos.

De nem az Egyesült Államok az egyetlen olyan demokratikusnak nevezett ország, ahol a halálbüntetés ma is intézményesített. Japán a másik, ahol ráadásul amellett, hogy hosszú éveket töltenek az elítéltek halálsoron (ez az Egyesült Államokban is így van), a kivégzésük előtt csupán pár órával tudják csak meg, hogy végrehajtják az ítéletet.

Ma összesen 74 országban, főként afrikai, közel-keleti és ázsiai államban törvényes a halálbüntetés. Elsősorban itt is életellenes bűncselekményekért szabható ki, de van olyan állam is, mint például Szaúd-Arábia vagy Kína, ahol a kábítószer kereskedelmet is halállal büntetik.

Hóhér lánya csak hóhérral házasodhatott

Magyarországon 1990-ben törölték el a halálbüntetést, miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette. Az utolsó halálbüntetést 1988 júliusában hajtották végre a 28 éves Vadász Ernőn, akit gyilkosságért ítéltek el. Ki akart rabolni egy férfit, akivel ezért különös kegyetlenséggel végzett. A borzalmas tett után egy kis pálinkát egy öngyújtót sikerült zsákmányolnia. Bitófán végezte.

„Háborús bűnős” kivégzése 1946 március 12-én Budapesten a Markó utcai börtön udvarán MTI

Magyarországon már az államalapítás óta általános volt a halálbüntetés kiszabása. Szent István törvényei is engedélyezték emberölésért, rágalmazásért, Szent László lopásért is.

A tizenharmadik században szinte népi cirkusz volt a tömeges kivégzés. Többen összegyűltek, hogy megnézzék. A középkorban a hóhér mesterség apáról fiúra szállt, ha pedig lányuk született, az csakis hóhérhoz mehetett feleségül. Míg a középkorban mindenki ismerte őket, az újkorban már titkolták szakmájukat, sokszor a családtagok sem tudtak valódi munkájukról.

Az első modern, 1878-as büntetőtörvénykönyv már szűkítette a halálbüntetés kiszabásának okait - felségsértés és gyilkosság esetén lehetett csak alkalmazni. Bár az első világháború alatt újra több bűncselekményre is kiterjesztették, nem növekedett drasztikusan a kivégzések száma.

A hatvanas-hetvenes évektől pedig jelentősen visszaesett. Míg előtte politikai foglyokat is kivégeztek, a hatvanas évek után főként köztörvényes bűnözőknek járt kötél. 1980 és 1989 között évi maximum öt halálbüntetést szabtak ki és átlag hármat hajtottak vége.

Nem jelent visszatartó erőt

A halálbüntetés témája az 1990-es megszűnése óta többször is politikai vita témáját képezte. A móri mészárlás, az olaszliszkai tanárlincselés, vagy a 11 éves Szita Bence meggyilkolása után is egyre több politikus hangoztatta, hogy az életükkel kellene fizetniük a tetteseknek, a halálbüntetés újbóli bevezetése talán visszatartó erőt jelentene. Érdekes, hogy az Egyesült Államokban, ahol él a gyakorlat, az emberek közel hetven százaléka véli úgy, hogy visszatekintve, egyáltalán nem jelentett azt.

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb 2015-ben vetette fel a halálbüntetés visszaállításának lehetőségét, amikor egy kaposvári trafik eladóját, egy fiatal lányt gyilkolt meg öt késszúrással egy férfi huszonkétezer forintért. Akkor azt mondta, lehet, nem elég szigorúak a büntetőjogi törvények. Később, még ugyanabban az évben azonban azt nyilatkozta, hogy „Magyarország az Európai Unió tagja és az uniónak igaza van a halálbüntetés kérdésében, nem vezetheti be senki”.