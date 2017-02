Mégis lehet nyomozás a tétlenkedő főmentős ügyében

Ismeretlen tettes ellen rendelt el feljelentéskiegészítést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség a tavaly karácsony előtt az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőkövesd között történt halálos baleset ügyében. Az eset érdekessége az, hogy a be- és feljelentéseiről elhíresült, fideszes Tényi István név szerint Breitenbach Géza, az Országos Mentőszolgálat észak-magyarországi regionális igazgatója ellen tette a feljelentést a négy halálos áldozattal járó ügyben. A feljelentés „segítségnyújtás elmulasztása a segítségnyújtásra egyébként is köteles által elkövetett bűntettének” gyanújával született. Az ügyben vizsgálat is indult.

Korábban a Mezőkövesdi Járási Ügyészség bűncselekmény hiányában utasította el Tényi feljelentését azzal, hogy nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján a feljelentett személlyel szemben bűncselekmény gyanúja megfogalmazható lenne. A megyei főügyészség szerint azonban megalapozatlanság címén hatályon kívül helyezte a járási ügyészség határozatát, és feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyben.

Előzőleg az Országos Mentőszolgálat vezetője azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonta Pápai György észak-alföldi regionális igazgató vezetői megbízását. Egyidejűleg felfüggesztette a további munkavégzés alól Breitenbach Gézát, az észak-magyarországi régió regionális igazgatóját is, miután olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Breitenbach, aki az első orvos képesítésű mentős volt az M3-ason törtét súlyos baleset helyszínén, sem a betegellátásba, sem a helyszínparancsnoki teendőkbe nem kapcsolódott be. Amikor pedig távozni akart a helyszínről, és nem indult be az autója, a kollégáit kérte, hogy tolják be.

A történtek után belső vizsgálat és fegyelmi eljárás indult a mentőszolgálatnál. A testületen belül azonban sokan úgy vélik: Breitenbach állítólagos tétlenkedése a baleset helyszínén csak ürügy volt a két megyei mentős vezető félreállítására, mivel feletteseik másoknak szánták a helyüket.