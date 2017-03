Négy és fél évet kapott S. Ábel

Négy és fél év börtönbüntetésre ítélték S. Ábelt, aki többször belelőtt egy gyorsétterem mennyezetébe a Móricz Zsigmond körtéren még 2013-ban. A Fővárosi Törvényszék pénteki döntése jogerős – írja a 24.hu. Az ítélethozatalon nem jelent meg a joghallgató a tárgyalások után tapasztalt egészségi állapotára hivatkozva.

Legutóbbi, múlt heti tárgyalásán S. Ábel azzal érvelt, hogy nem ő látszik a felvételeken, amelyek szerinte egyébként is rossz minőségűek. A vádlott azt is közölte, hogy ha nem kap felmentő ítéletet, az Alkotmánybírósághoz fordul. A fiatalember azt is kifogásolta, hogy újságírók is jelen vannak a tárgyalásán.

Az egykori joghallgató hét évvel ezelőtt került először a hírekbe. 2010-ben más iskolai lövöldözések hatására eltervezte, hogy megöl 22 embert az ELTE jogi karán, majd magával is végez. A tervezett merényletre a férfi által írt vers volt az egyik bizonyíték. A lap emlékeztet arra, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúriának a 2015-ös ítéletét.