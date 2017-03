Négy magyar cég is jól járt az orosz pénzmosodával

Hazai zöldség-nagykereskedő és buszgyártó cég is kapott töredékeket abból a pénztömegből, melyet részben Magyarországon keresztül mostak tisztára a Laundromat alvilági vállalkozói – írja az Index.

Négy magyar céghez is visszavezethetően érkeztek kifehérített pénzek az orosz Laundromat-pénzmosodából – írja az Index egy nemzetközi oknyomozó újságíró szövetség, az OCCRP adataira hivatkozva.

A portál szerdán arról számolt be, hogy közel hétmilliárd forintnak megfelelő összeget utaltak és mostak át a magyar bankrendszeren keresztül, abból a több milliárd dolláros vagyonból, melyet Oroszországból menekítettek ki a Laundromat-pénzmosoda fehérgalléros bűnözői.

Most arról írnak, hogy a magyar átutalásokat az OCCRP összesen tizenkét céghez tudta visszakövetni, amelyek közül viszont csak négy, Magyarországon bejegyzett cég van. Az érintettek ugyanakkor nem feltétlenül tudhattak arról, hogy ezek kifehérített, bűncselekményekből származó összegek.

A legnagyobb összeg Magyarországon keresztül egy Nandy Trading Inc. nevű céghez került, amelynél összesen 7 299 986 millió dollár, vagyis több mint kétmilliárd forint kötött ki az orosz pénzből. Erről a cégről annyira nem lehet sokat tudni, hogy konkrétan nem is találni meg a nevét az interneten. A második és harmadik helyezettről viszont már találni adatokat online, még ha nem is sokat.

Egy Quandu Finance Ltd. nevű, Londonban bejegyzett cég 6,14 millió dollárt kapott a mosott pénzből, többet, mint amennyi a cég mérlege az elérhető adatok szerint; egy Jom Trading nevű, szintén Nagy-Britanniában bejegyzett cégnek pedig 5,7 millió dollár jutott Magyarországon keresztül.

Az Index által említett négy magyar cég „csak” tízmilliókat kapott az összegből: a legnagyobb tételt, 64 millió forintot egy profilja szerint fehérjeporokat forgalmazó Kft. könyvelhette el, de 14 millió forint kötött ki egy trolibusz gyártónál, és valamivel kevesebb egy zöldség-gyümölcs nagykereskedő, valamint egy iparcikkgyártó cégnél is.