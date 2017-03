Öt évvel ezelőtti gyilkosságra derült fény

Egy 2012-ben történt, de eddig a rendőrség előtt is ismeretlen emberölést derítettek fel a Csongrád megyei nyomozók – írja a Police.hu. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy most 27 éves férfi ölt meg egy akkor 52 éves férfit Csongrádon. A férfi eltűnését senki sem jelentette be, így az néhány héttel ezelőttig a rendőrség előtt ismeretlen volt.

Ekkor jutott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság olyan adatok birtokába, mely szerint az 52 éves férfit megölték. A nyomozók keresni kezdték a sértettet, és holttestét csütörtökön egy csongrádi ház udvarán találták meg.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 27 éves férfit, aki jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését tölti. A terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.