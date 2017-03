S. Ábel: Azért kerültem börtönbe, mert jól írok

Készül jogi tanulmányai befejezésére, önéletrajzi könyvét tervezgeti S. Ábel, aki jelenleg házi őrizetben van, lábán nyomkövetővel.

„Egyszerűen nevetséges, hogy azért börtönbe küldenek valakit a mai világban, mert ír néhány verset. Az írói szabadság hol van?” – jelentette ki a Blikknek S. Ábel hozzátéve, hogy addig nem nyugszik, amíg ki nem derül, hogy soha senkit nem akart bántani.

hirdetés

Az egykori joghallgató 2010-ben, más iskolai lövöldözések hatására tervezte el, hogy megöl 22 embert az ELTE jogi karán, majd magával is végez. A tervezett merényletre a férfi által írt vers volt az egyik bizonyíték. A lap emlékeztet arra, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúriának azt a 2015-ös ítéletét.

Emellett azonban egy gyorséttermi lövöldözés is a 31 éves férfi számlájára írható, de erről a vele készített interjúban nem kívánt nyilatkozni, annyit azonban elárult, hogy szerinte semmi sem úgy történt, ahogy azt a rendőrség és az ügyészség beállítja. Tettéért 5 évet kapott első fokon, ám pár hónapja házi őrizetbe helyezték.

A rendőrök napjában többször is ellenőrzik. Ábel a Blikknek azt mondta: nem törték meg a mögötte álló évek, csak megfontoltabbá, óvatosabbá tették.

A terveiről is beszélt S. Ábel a bulvárlapnak, hozzátéve, hogy addig nem is tud új életet kezdeni, amíg nem nem tisztázódik minden vád alól, a jogi egyetemet viszont be akarja fejezni, és az írással is kacérkodik. Hozzátette: „Az biztos, hogy nem hátrálok meg, Strasbourgba is elmegyek az igazamért. Pontosan tudom, milyen eljárási hibákat követtek el az ügyemben”.

hirdetés