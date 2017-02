TEK-esek szállták meg a Rökk Szilárd utcát

Késsel a kezében fenyegetőzött egy férfi hétfőn VIII. kerületi lakásában, ám a rendőrök még a terrorelhárítás munkatársainak kiérkezése előtt együttműködésre bírták; nem sérült meg senki – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya az MTI érdeklődésére.

A tájékoztatás szerint egy 23 éves férfi egy Rökk Szilárd utcai lakásban eddig ismeretlen okból zavartan viselkedett és konyhakéssel a kezében fenyegetőzött. A férfi édesapja elhagyta az ingatlant és értesítette a rendőrséget, de a fiatalember közben eltorlaszolta egy szekrénnyel a bejárati ajtót; a rendőröket pedig nem engedte be a lakásba. A zavart férfi nem volt hajlandó beszélni a járőrökkel, kezében a késsel fel-alá járkált a lakásban – írták.

A VIII. kerületi rendőrök értesítették az Országos Mentőszolgálat és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársait, utóbbiakat azonnal a helyszínre is irányították. A kiérkezésükig a józsefvárosi járőröknek sikerült jobb belátásra bírniuk a férfit, aki beengedte a rendőröket és együttműködővé vált.

A TEK egészségügyi ellátója megvizsgálta a férfit, majd a mentők további vizsgálatokra kórházba vitték – közölték.

A rendőrség közlése előtt portálunk is beszámolt róla, hogy nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a terrorelhárítás munkatársai hétfőn a VIII. kerületbe. Az első információk szerint egy ember elbarikádozta magát a Rökk Szilárd utca egyik harmadik emeleti lakásában, még az is felvetődött, hogy a férfi akár túszt is ejthetett.

A helyszínen tartózkodó tudósítónknak a Bródy Sándor utca közelében dolgozók azt mondták, hogy a férfi öngyilkossággal fenyegetőzött.