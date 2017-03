Újabb drograzzia volt a Hős utcában

Újabb rajtaütést tartott a rendőrség csütörtökön a fővárosi, Hős utcai telepen: a nyomozók három férfit fogtak el a háztömbben, a házkutatások során pedig mintegy 22 gramm kábítószergyanús fehér port, a drog adagolásához használt mérlegeket és zacskókat találtak.

Pénteken aztán elfogták az egyik férfi élettársát is – várhatóan az asszony és egy másik férfi is előzetes letartóztatásba kerül, két személy viszont szabadlábon védekezhet az eljárás végéig. A drograzziák megszokott programnak számítanak a hírhedt Hős utcai telepen: január közepén és február elején is volt egy sikeres rajtaütés, de a helyi drogterjesztői és fogyasztói kör ettől még változatlanul megmarad – néhány méterre a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ bázisaitól.

A kőbányai önkormányzat már régóta tervezi a 600 fős, leromlott állapotú házsor felszámolását, ahol rendszeresek a rablások, az áramlopás és gázlopás is mindennaposnak számít – kérdés, hogy mi lesz a lakókkal, akik nem tudják, hova mehetnének a telep ledózerolása után.