Újpesti ipartelepen kotyvasztották a speedet

Ötvenmilliót adtak volna a feketepiacon azért az amfetaminért, amit egy újpesti ipartelepen foglalt le a rendőrség, kommandósok ütöttek rajta a droglaboron.

Állig felfegyverzett rendőrkommandó fogta el vasárnap egy droglabor üzemeltetőit: a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai egy újpesti ipartelepen akcióztak, ahol egy műanyag tartályban 120 liter amfetaminoldatot foglaltak le – becslések szerint ebből 20 kilónyi, a feketepiacon 50 millió forintot is érő speed készülhetett volna.

A droglabor egyik üzemeltetőjét a helyszínen fogták el, a 33 éves budapesti férfi mellett három társa is rendőrkézre került. A nyomozás eddigi adatai szerint a négyes jól szervezetten dolgozott, és mindenki mással szállt be az üzletbe: egy szurdokpüspöki férfi a vegyi anyagokat hozta, kakucsi társuk az anyagiakat rendezte, és a drog elosztásában is részt vett volna – a negyedik, dunapataji résztvevő pedig a droglabor helyszínét, az újpesti ipartelepet biztosította.

A négy férfit elfogásuk után kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanújával hallgatták ki. Mindannyian őrizetbe kerültek, a rendőrség indítványozta előzetes letartóztatásukat.

