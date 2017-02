Komoly bajt okozhat egy téli esés

Jégen, havon könnyű elcsúszni, és ne higgyük, hogy csak végtagjaink sérülhetnek! Koponya-, gerinc- vagy éppen mellkasi sérülés is lehet a vége!

Bármennyire is várjuk már a tavaszt, az utóbbi hetekben a tél igencsak lehűtötte a kedélyeinket! És nemcsak hideg van, hanem az utak, járdák is hosszú ideje jegesek, jégbordásak, ember legyen a talpán, aki esés nélkül ellavíroz a célig. Mint ahogy arról már legutóbb írtam, a legtöbb téli sérülés a végtagokat érik, éppen ezért mindenki ezekre gondol, ezektől fél.

hirdetés

Pedig számos más, kellemetlen, sőt néha súlyos következménye lehet egy nem tervezett piruettnek! Ha a fejét üti be valaki, az enyhe koponyazúzódástól az agyrázkódáson át az agy zúzódásáig terjedhet a sérülés súlyossága. Agyhártya alatti vérzés is kialakulhat, ami a zárt koponyában nyomja – és ezzel károsítja – az agyszöveteket. Fejsérülésnél a gyors kivizsgálás és ha szükséges, a még gyorsabb ellátás hozhatja a legjobb gyógyulási esélyeket. Elcsúszáskor a gerinc, pontosabban a csigolyák is törhetnek, akár a nyaki, háti vagy ágyéki szakaszon. Egyszerűbb a helyzet, ha csak a csigolya nyúlványa törik, ilyenkor elegendő a pihenés és fájdalomcsillapítás. Ha viszont a csigolya teste sérül, összeroppan, esetleg a kilépő ideggyököket is nyomja, akkor fűzőkezelésre vagy akár műtéti stabilizációra is szükség lehet.

Nem súlyos, de nagyon kellemetlen és viszonylag sokáig panaszokat okozó sérülés a keresztcsont vagy farokcsont törése. Elhelyezkedéséből fakadóan az ülés nehezített, fájdalmas, ilyenkor átmenetileg speciális ülőpárnákat szoktunk javasolni a sérültnek. A bevezetőben szintén említett mellkasi sérülés súlyossága is széles skálán mozog, az egyszerűbb mellkasfali zúzódástól a bordatörésig. Utóbbi érinthet egy bordát, de akár többet is, ilyenkor már sorozat-bordatörésnek hívjuk. Ebben az esetben is veszélyes szövődmények leselkednek a páciensre: a mellüregbe, a mellhártyák közé kerülő és felszaporodó vérömleny vagy légmell, mely a tüdőket összenyomja, ezzel akadályozza a légzést.

hirdetés

Természetesen nem megijeszteni akartam a kedves olvasót és elvenni a kedvét a tél örömeitől, hanem csak újra hangsúlyozni, hogy egy egyszerű elcsúszásból is komoly baj lehet, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni!