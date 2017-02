„A szex örömteli dolog, amit érdemes megtanulni”

Felmérések szerint a tízéves gyerekek harmadik leggyakoribb keresőszava az interneten a pornó. Az, hogy a fiatalok érdeklődnek a szexualitás iránt, természetes, ám megfelelő információk hiányában tudásvágyuk veszélyes helyzetekbe sodorhatja őket. A Yelon internetes portál és mobiltelefonos applikáció megbízható, korrekt válaszokat ad a szexualitással, a testképpel kapcsolatos, gyakran tabunak számító kérdésekre.

Emlékeim szerint az iskolai szexuális felvilágosítás két évtizeddel ezelőtt abban merült ki, hogy a biológiaórán megtanultuk, miként is működnek a férfi és a női nemi szervek és hogyan szaporodik az ember. És volt egy rendkívüli óra is, ahol egy doktornőnek kis papírfecniken, név nélkül kérdéseket lehetett feltenni. A kérdések felére válaszolt is, a papírdarabok másik felét – nem tudom, mi állhatott rajtuk – „nahát, ezek a fiúk!” felkiáltással félretette.

A szexuális felvilágosítás azóta sem vált iskolai tananyaggá, a világ azonban nagyot változott, a televízióból, a világhálóról kéretlenül ömlik a szex, a pornó. Hogy a fiatalok mit kezdenek az akarva-akaratlanul is rájuk zúduló kép- és információdömpinggel, az már más kérdés. Felmérések szerint a tizenhat éven aluliak kilencven százaléka látott már pornót. A fiatalok többsége a felnőttfilmekből tanulja meg, hogyan kell szeretkezni, azzal pedig nincsenek tisztában, hogy amit a képeken látnak, az nem feltétlenül a valóság.

A Telenor támogatásával a Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő által alapított Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány csapata fiatalok bevonásával fejlesztette ki a Yelon nevű weboldalt és okostelefon-alkalmazást. A Yelon a 10–18 éves korosztálynak nyújt felvilágosítást olyan testet, lelket érintő kényes kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre nem mindig könnyű megtalálni a választ. Valamint a felelősen gondolkodó felnőtteknek – szülőknek, pedagógusoknak – is tanácsokat ad, hogyan kezeljék a szexuális felvilágosítás sokszor tabunak számító témáit. Az oldal novembertől februárig tesztüzemmódban működött, 2017 februárjától pedig hetente frissülő tartalmakkal és meghatározott napokon anonim csetszolgáltatással várja az érdeklődőket.

Kerpel Éva, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetője, coach és mediátor szerint az egészséges szexualitás kialakulásához elengedhetetlen a helyes test- és énkép, amelyet a pornó – például azáltal, hogy a felnőttfilmekben tökéletes testű nők és férfiak esnek egymásnak érzelmek nélkül – negatívan befolyásolhat. A fiatalok az interneten keresztül jutnak a leggyakrabban információkhoz, az alapítvány munkatársainak a Yelon létrehozásával többek között az volt a céljuk, hogy a szexualitással kapcsolatos keresőszó beírása után a gyerekek ne kizárólag pornóra bukkanjanak, hanem a korosztályuknak megfelelő, korrekt felvilágosítást is kapjanak.

– Magyarországon az iskolai szexuális felvilágosítás többnyire a fogamzásgátlásra, illetve a nemi betegségekre korlátozódik, arról, hogy a szex örömteli dolog, amit érdemes megtanulni, fejleszteni, nemigen esik szó – véli a szakmai vezető. Tanulságos annak a szakembernek a tapasztalata, aki középiskolai osztályokban végzett felmérést azzal kapcsolatban, hogy a szexről milyen fogalmak jutnak a gyerekek eszébe. A nem kívánt terhesség, a nemi betegség, az erőszak után az öröm csak a sokadik fogalom volt rangsorban.

Ami a családokat illeti, a szakmai vezető szerint a szexuális nevelés a gyerek komplex nevelésének szerves része kellene, hogy legyen, nem elég egyszer leülni és „felvilágosítani” a kamaszt. A testi változások, a szexualitás biológiai és lelki sajátosságain túl a gyerekeknek például azt is tudniuk kell, hogyan lehet jelezni, ha valaki olyan módon közelít feléjük, ami nekik kényelmetlen; hogyan kell nemet mondani. A Yelon.hu-n erről is, valamint a menstruáció, a korai magömlés, az önkielégítés kérdései mellett olyan témákról is szó esik, mint például a kiközösítés vagy a súlygyarapodás. A média azt közvetíti, hogy csak a tökéletes testű nő, az izmos férfi értékes. A szexualitás nagymértékben összefügg azzal, hogy ki hogyan érzi magát a bőrében. Fontos tudatosítani a fiatalokban, hogy nemcsak a test, a szépség is nagyon sokféle lehet. A kiközösítésnek az online világ különösen nagy teret ad. Súlyos traumához, akár tragédiához is vezethet, ha egy kamasz úgy érzi, hogy nem fogadják el a közösségében. A Yelon csapata abban próbál segíteni, hogy a gyerekek és a felelős felnőttek is megértsék, nagy a tét, és tanulják meg megfelelően kezelni ezeket a helyzeteket.

Kerpel Éva szerint a szülőknek is sok gondjuk van azzal, hogyan viszonyuljanak a szexualitással kapcsolatos témákhoz. Ráadásul tapasztalatai szerint sok szülő abban a tévhitben él, hogy kamasz gyermekét még nem érdekli a szexualitás, ezért is halogatják, hogy szóba hozzák a kényes témát. Pedig ezekről a dolgokról akkor is beszélni kell, ha a család szemérmes vagy konzervatív, a szexualitás minden ember életének természetes velejárója.

A Yelon.hu oldalon heti háromszor cseten tehetik fel kérdéseiket segítő önkénteseknek az érdeklődők. A kérdezőknek nem kell regisztrálniuk, annyit árulnak el magukról, amennyit akarnak. A tesztidőszakban – november közepe és február elseje között – több mint négyszáz csetbeszélgetést folytattak a segítők, a hivatalos megnyitás óta ötszáz alkalommal keresték fel őket a fiatalok. Mivel egyelőre hat önkéntes dolgozik egyszerre, csak minden negyedik bejelentkezést tudtak fogadni. Többnyire szexualitással, szerelemmel, párkapcsolattal kapcsolatos kérdésekkel fordulnak hozzájuk, de többször keresték őket krízishelyzetben levő fiatalok is, akik szexuális bántalmazás áldozatai lettek, vagy az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta őket. Az önkéntesek – akiket szigorú szempontok alapján, öt lépcsőben válogatnak ki, és négy hónapos képzést kapnak – ezekre a nehéz helyzetekre is fel vannak készülve. A visszajelzések pozitívak, a beszélgetés végén a fiatalok értékelhetik a hallottakat, eddig a jelentős részük a legmagasabb pontszámot adta.