Fogadjon örökbe tyúkot az interneten!

Már a budapestieknek sem kell a piacra menniük, ha háztáji gazdaságból való, egészséges, ellenőrzött körülmények között nevelt tyúkok vegyszermentes tojásait szeretnék megvásárolni. Elég a Youtyúk.hu weboldalon néhányat kattintani, két szárnyast örökbe fogadni, és a megrendelt tojásmennyiség néhány napon belül megérkezik a fővárosba.

Balogh Ákos, a YouTyúk cég alapítója éveken át eredeti szakmájában, gépészmérnökként dolgozott, ám egy idő után úgy érezte, nem ilyen életre vágyik. – Nem láttam értelmét annak, hogy olyan tárgyakat tervezzek, amelyekre igazából senkinek nincs nagy szüksége, és három hónap múlva úgyis ki kell dobni őket. Szerettem volna a munkámmal egy kicsit jobbá tenni a világot – taglalja.

Válogatni a termelők között

Tíz évig lakott Budapesten, ám vidéki származású lévén mindig is arra vágyott, hogy a természet közelében éljen. Feleségével a Veszprém megyei Litérre költöztek, ahol most már három gyermeket nevelnek. Itt szembesült azzal, hogy a falusi kistermelők sok esetben azért hagynak fel a háztáji állattartással, mert az állandó megrendelők hiánya bizonytalan helyzetet teremt. Arra pedig, hogy naphosszat árulják a portékáikat a piacon, sok esetben sem idejük, sem lehetőségük nincs. Pedig – például a háztáji tojás vásárlására – mindig is nagy igény volt. Eleinte a feleségével együtt a környező falvakban, aztán Veszprémben gyűjtötték össze a tojásrendeléseket, hogy eljuttassák a tyúktartással foglalkozó gazdáknak.

– 2014 őszén létrehoztunk egy honlapot és egy Facebook-oldalt. Úgy gondoltuk, ha összejön negyven megrendelő, akkor nekikezdünk a tojás kiszállításának és továbbértékesítésének – fejti ki. Nem kellett sokáig várniuk. Aztán kiderült, hogy Budapesten is nagyon sokan szeretnének háztáji tojást vásárolni. Azóta a Veszprém megyei értékesítéssel felhagytak, ma már csak a fővárosba szállítanak.

Ami a megrendelés menetét illeti, a vevőnek nincs más dolga, mint felmenni a Youtyúk.hu weblapra, a kalkulátor segítségével kiszámolni, hogy hány tyúkot kell örökbe fogadnia, ha mondjuk négy héten keresztül heti 10 tojást szeretne rendelni. A weboldalon természetesen az is kiderül, hogy mindez mennyibe kerül. – Az örökbefogadás valójában jelképes gesztus, amellyel a tyúkok tartásához járul hozzá a vásárló, aki azt is kiválaszthatja, hogy melyik gazdától szeretné a tojást rendelni – részletezi Balogh Ákos. A termelők fényképe néhány bemutatkozó mondat kíséretében szerepel a honlapon.

Az a megrendelő, aki személyesen szeretne meggyőződni a tyúktartás körülményeiről, bármikor meglátogathatja a gazdákat. – Volt olyan vevőnk, aki mindegyik termelőhöz elment, és ez alapján döntötte el, hogy kitől rendel. De van, aki egyik hónapban az egyiktől, a másikban a másiktól vásárol. Szerintem mindegyik gazda ugyanolyan jó minőségű tojást kínál – fejti ki.

Szigorú feltételek

Nagyüzemi tojástermelés Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

Az állattartóknak bizonyos szabályokat be kell tartaniuk. A legfontosabb, hogy a Nébih által regisztrált termelőnek kell lenniük – a tojást le kell pecsételni, anélkül nem lehet forgalmazni –, és rendelkezniük kell érvényes negatív szalmonellavizsgálati jegyzőkönyvvel. Nappal – ha az időjárás nem akadályozza – lehetővé kell tenni, hogy a tyúkok a szabadban kapirgálhassanak. Ami pedig a takarmányozást illeti: – Elvárjuk, hogy az állatok eledele helyi, lehetőleg a gazda által termelt takarmány legyen, de ha nem, akkor legalább a környező falvakból szerezze be. A szárnyasok sem szintetikus, sem állati eredetű – például halliszt – adalékanyagot, sem gyógyszert nem kaphatnak – mondja. Baloghék a tojásokat kéthetente szállítják Budapestre, tizenkét átvételi helyszínre. A minimumrendelés heti tíz tojás négy hétre. Jelenleg három gazda termel az egyéni megrendelők számára, tavasszal csatlakozik majd a negyedik. Egyvalaki nem szerepel a honlapon, ő nagy tételben biztosít tojást egyebek mellett vendéglők számára.

– Az a célunk, hogy a kistermelőink meg tudjanak élni a tyúktartásból. Talán az idén valóra is válik ez a tervünk – fejti ki Balogh Ákos.

Drágább, de jó ügyet támogatunk vele

A megrendelők összetétele vegyes, a vállalkozó szerint szerencsére sokan ráébredtek már arra, hogy érdemes megbízható forrásból származó, káros anyagoktól mentes táplálékot fogyasztani. És olyanok is vannak, akik azért is rendelnek tőlük, mert fontosnak tartják a vidéki kisgazdaságok támogatását, a falvak elnéptelenedésének a megállítását. Kiszámolhatjuk, ha négy héten át rendelünk heti 10 tojást, akkor 56,5 forintra jön ki darabja, tehát valamennyivel drágább, mint ha a sarki közértben vennénk. – A legtöbb üzletben 40–50 forint közötti áron kapható a tojás. Ha nyolcforintos különbséggel számolunk, akkor az 80 forint többletköltséget jelent hetente. Tudjuk, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának, de heti nyolcvan forint plusz szerintem azért nem olyan vészes, főleg annak tudatában, hogy minőségi, egészséges ételt kapunk cserébe – magyarázza.

Baloghék nem tervezik, hogy multicéggé válnak, uniós pályázatokra sem bazíroznak, az organikus – lassú, de biztos – fejlődés hívei. A megrendelőik száma, szerencsére, egyre növekszik. Bár tudják, hogy ebből nem fognak kastélyt építeni, de nem is ez a céljuk. Elfogadható életszínvonalon szeretnének élni, és minél több időt együtt tölteni a családdal. Balogh Ákos szerint a társadalmat rossz irányba viszi az a ma jellemző munkamorál, hogy az anya tizenkét órát dolgozik az egyik munkahelyen, az apa tizennégyet a másikon, a gyerekekért a bébiszitter megy az óvodába, az iskolába. Este tízkor esnek haza a szülők, és reggel hatkor kezdődik az egész elölről. A társadalom alapja a család, ahhoz, hogy Magyarország ne csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is fenntartható hely legyen, fontos, hogy a családok jól működjenek, hogy a szülőknek legyen idejük egymásra és a gyerekekre, és hogy minél több családi vállalkozás jöhessen létre. Balogh Ákosék a YouTyúkkal ebben is példát szeretnének mutatni.