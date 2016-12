Jól öltözött „vevők” lopják a fenyőket

Éjszakánként kint kell aludniuk a fenyőültetvényeiken a zalai termelőknek, különben ellopkodják az évekig vigyázva nevelt fáikat. Az is előfordul, hogy a standokról jól szituált emberek tulajdonítják el a fenyőket. Az árusoknak nincs idejük a rendőrségi feljelentésekkel bajlódni. Aki nem akarja orgazdaként ünnepelni a karácsonyt, ne vegyen fát a piaci ár feléért.

Sok a fenyőlopás, de nemcsak a telepekről, hanem Budapesten a standokról is előszeretettel viszik el tolvajok a fákat – számolt be tapasztalatairól lapunknak több Zala megyei fatermelő és kereskedő. Az egyik legnagyobbnak számító fenyőtermesztő területen, Surdon található Vass Dísznövény Faiskola ügyvezetője meglepő módon hozzátette azt is: a fővárosban mintha idén kicsit gyakrabban találkoznának jól öltözött „vásárlókkal”, akik hirtelen hónuk alá kapják a fenyőket, és fizetés nélkül eliszkolnak. Vass Tiborné ugyanakkor azt is hozzátette, a fenyőlopásokról sokszor nem tesznek feljelentést az érintettek. Elsősorban azért, mert nem veszik azonnal észre, de szerepet játszik benne az is, hogy a karácsony előtti két hét a termelők és kereskedők számára a legforgalmasabb időszak, és nincsen idejük megtenni a szükséges lépéseket.

Talán ezzel is magyarázható, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre arról tájékoztatott: az idei szezonban eddig összesen egy eset jutott tudomásukra. Nyomatékosították ugyanakkor, hogy a zalai rendőrök, polgárőrök, erdészek, tulajdonosok összefogva sokat tesznek a jogsértések megelőzéséért. Például nagyobb létszámban, fokozottan vannak jelen, és több közös járőrszolgálatot tartanak október közepétől december végéig. A rendőrök ráadásául nemcsak a fenyőültetvények területeit ellenőrzik, hanem a közutakon megjelenő fenyőszállítmányok eredetét is – tették hozzá.

Kivágott fenyőket pakolnak a Zala megyei Surdon. Az ország egyik legnagyobb fenyőnevelő térségében novemberben kezdődött a fák kivágása Fotó: Varga György / MTI

Nem elég a lánc és a kutya

Zala és Somogy megyében évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy az őrzők az éjszakákat is kint töltik a fenyőtelepeken, a fák között, bár Vass Tiborné szerint a mostani cudar hidegben ezt csak kevesen teszik meg. A vidékről a fővárosba érkező fenyőfaárusok jelentős része a családja kíséretében jön Budapestre. Míg a családtagok szállóban alszanak, egyikük minden este a stand közelében parkoló autóban vigyáz a portékára.

A tapasztalatok szerint a fenyők leláncolása, illetve kutyákkal őrzése egyszerűen nem biztosít elegendő védelmet – mondta el lapunknak Megyeri Szabolcs kertészmérnök, akinek Pest megyei telepére az elmúlt héten két ízben is betörtek, és összesen húsz fenyőt vittek el a tolvajok. A szakember jelezte, az ő esetében a polgármester és a hatóságok munkatársai is roppant gyorsan reagáltak, és tudomása szerint forró nyomon vannak. A tömeges fenyőlopásoknak szerinte csak úgy lehet véget vetni, ha az emberek nem vesznek megbízhatatlan helyről származó fákat. Kérdésünkre, hogy honnan lehet tudni, melyik a lopott fa, Megyeri kifejtette: aki a piaci ár körülbelül feléért kínálja a fenyőt, és nem ad számlát, szinte biztos, hogy lopott áruval kereskedik. A kertészmérnök hozzátette azt is, hogy ezeket a bűncselekményeket nem szabad bagatellizálni akkor sem, ha nem minősülnek nagy értékű lopásnak. Fontos észben tartani, hogy, noha a tolvajok pillanatok alatt tulajdonítanak el egy fát, a termelő előzőleg öt-hat éven át neveli – mondta. Azt kérte, aki lopott fenyővel találkozik, forduljon a rendőrséghez. Hozzátette: a maga részéről azt is vállalja, hogy ilyen esetben a lefoglalt fa helyett saját kertészetéből ad egy másikat.