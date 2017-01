Nem száraz a január egy ír kocsmában

Nagyon viccesen kerülte meg egy Carlow megyei ír kocsma a Nagy-Britanniában és Írországban egyaránt terjedő – de egyáltalán nem az idehaza tavaly felkapott száraz novembert utánzó – száraz január kezdeményezést. Az alkoholfogyasztástól való egy hónapos tartózkodás tagadhatatlan kiesés a vendéglátóipar számára, viszont a Scraggs Alley-i pub nem akart kimaradni a kampányból, ezért leakciózta a száraz gint, a száraz martinit és

Fotó: Scraggs Alley Carlow / Facebook

a száraz fehér bort. A vicces utcai megállítótáblán szereplő italok viszont vörös posztónak számítanak most rengeteg ember számára, akik megfogadták, hogy egy hónapig tartózkodnak az ivászattól.

A szilveszteri költekezés, az újévi gyengélkedés után a pénztárcának és testünknek amúgy is jól jön az alkoholmentes életmód, hirdeti a mozgalom, merthogy gyorsan felismerte a piaci rést egy túlzott alkoholfogyasztás ellen fellépő, alkoholproblémákkal küzdő embereket segítő brit szervezet is. Az akciójukra feliratkozók az egyszerű alkoholmentesség megígérésén túl olyan fogadalmakat tehetnek, mint a fogyás, az energiagyűjtés, az egészségiállapot-javítás, a takarékoskodás, de akár pénzt is utalhatnak a félrefordítással viccesen hangzó Alkoholkonszern (Alcohol Concern = alkoholérintettség, alkoholaggály) számára. A civil szervezet szerint idén máris 113-an haltak meg az Egyesült Királyságban túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatosan.

A száraz január egyáltalán nem régi szokás a brit és a kelta szigeten sem, a hírek szerint először 2013-ban neveztek be rá az emberek. Tavalyelőtt 17 ezernél is többen tartották fontosnak megmutatni, hogy egy hónapig tartózkodni tudnak az alkoholtartalmú italoktól. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az ősi angolszász-kelta ellentétek a kampányban is tetten érhetők. Míg a brit állami támogatásban is részesülő Alcohol Concern szigorú böjtre hív fel, addig Walesben elég nagy médiabirodalommal rendelkező Media Wales egyik oldala, a Walesonline azzal dicsekedik, hogy a kelta bulifőváros, Cardiff hogyan fog mindebből kimaradni. A honlap felsorolásából kitűnik, a bárokban, kocsmákban, szórakozóhelyeken januárban is zavartalanul ihatunk féláron a kedvezményes időszakban, borkóstolókon vehetünk részt, a féláras óra dupla olyan hosszan tart, egy másik helyen pedig most nyílt meg a fűtött, félig nyitott sörsátor, amelynek az az előnye, hogy ott cigarettázni is lehet.

De aki tényleg komolyan veszi a hónapos fogadalmat, az is érezheti, hogy törődnek vele. Sok helyen kínálnak a szigeteken koktél helyett mocktailt, vagyis szójátékkal alkoholmentes viccitalt, ami a „csak nevetek az alkoholon e hónapban” érzést erősítheti a fogyasztójában.