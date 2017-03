Sérült gyerekkel nem érdemes játszótérre menni

A Magikme csapata olyan integráló játszótéri eszközöket készít, amelyeket egészséges és sérült gyerekek is használhatnak. A vállalkozás az idén első helyezést ért el a Women Startup Competition nevű versenyen. Ennek eredményeként nemsokára nemzetközi befektetők előtt mutatkozhatnak be Londonban.

Mozgássérült gyerekkel semmi értelme játszótérre menni. Nincsenek olyan játékok, amelyeket ők is biztonsággal használhatnának – panaszolják a sérült gyerekek szülei. Pedig éppen a játszótér lenne az egyik legalkalmasabb hely arra, hogy ép és fogyatékkal élő gyerekek találkozzanak, együtt játszhassanak, megismerjék és megtanulják elfogadni egymást.

Együtt játszani – ez a lényeg!

A Magikme nevű vállalkozást öt nő alapította 2013-ban, az alapító tagok közül háromnak van mozgásában kisebb-nagyobb mértékben korlátozott gyermeke. Közös fejlesztőhöz jártak velük, ott ismerték meg egymást. Mindegyiküknek nagy problémát jelentett, hogy azok, akik a játszótereket tervezik, nem gondolnak a sérült gyerekekre.

– Az országban néhány helyen van ugyan akadálymentes játszóeszköz, például a Margitszigeten két kerekesszékkel használható hinta, ám olyan nincs, amit kerekesszék nélkül is lehet használni. Szerintem a kerekesszék elszigeteli a sérült gyerekeket az egészségesektől. Nem tudnak együtt játszani, pedig éppen ez lenne a lényeg. Ráadásul a sérült gyerekek izomzata körülbelül nyolcéves korukig nem elég fejlett ahhoz, hogy egyedül is irányítani tudják a kerekesszéket, így csak segítséggel vehetik igénybe az eszközöket – fejti ki Harsányi Eszter, a Magikme ügyvezetője.

A Magikme csapata úgy döntött, hogy saját erejéből oldja meg a problémát. Vállalkozást alapított, és megtervezte azokat a speciális játszótéri eszközöket, amelyeket sérült és egészséges gyerekek közösen használhatnak. – A játékok típusát a csapat kreatív munkatársa, Élő Fruzsina találja ki, az ipari formatervező mérnökünk pedig a matematikai számításokat végzi el. A menet közben hozzánk csatlakozó gyógypedagógus megmutatja, hogy a sérült gyerekeknek mely testhelyzetek a legkényelmesebbek, illetve milyen típusú mozgások fejlesztik őket. A Tüv-Süd Kft. biztonságtechnikai tanácsokkal támogat minket, a játszótéri eszközöket gyártó Acer Kft. pedig a kivitelezést illetően nyújt segítséget – taglalja a szakmai együttműködés részleteit az ügyvezető.

Trióhinta, buckahomokozó, rugós libikóka

Az első játszótéri eszközökre egy közösségi finanszírozású kampány során gyűjtötték össze a pénzt. Eddig két játék készült el, nemsokára meglesz a harmadik is. A pillangó nevű, négyágú rugós libikókán két egészséges gyereknek alakítottak ki ülőhelyet, két sérültnek pedig fekvő pozíciót, ezekbe a még ülni nem tudó csecsemőket is be lehet tenni. A pillangóból már több mint huszonöt van az ország játszóterein. Egy például Budapesten, a Normafánál, de a zalaegerszegi, a nagykanizsai, a szombathelyi vagy a pécsi gyerekek is használhatják a speciális rugós libikókát.

A bucka nevű, emelt homokozó közepén egy speciális, sérült gyerekek részére kialakított ülőhely található. A homokozóhoz kerekesszékkel is oda lehet gurulni, az egészségesek pedig a bucka oldalának támaszkodhatnak. – Az emelt homokozóban is együtt játszhatnak sérültek és egészségesek, összeérhetnek a kezek, a fejek, játék közben megismerhetik egymást a gyerekek. A buckahomokozóból egyelőre egy van, Nyíregyházán, remélhetőleg egyre több helyen lesz. Készül a trióhinta is, amelyben – mint egy fészekben – középen ül a sérült gyermek (ülni még nem tudó kisbabák hintáztatására is megfelelő az eszköz), az egészségesek pedig hajtják a hintát. Őszre talán a trióhinta is kikerül a játszóterekre. A mi játékaink sokféle gyereket kiszolgálnak. Használhatják egészségesek és sérültek is – kerekesszékkel vagy anélkül – és a szüleik segítségével csecsemők is – fejti ki Harsányi Eszter.

Irány London!

A Magikme az idén nemcsak benevezett a Magyarország első női startup versenyeként számontartott Women Startup Competition nevű megméretésre, de meg is nyerte azt. Az európai szintű versenyen olyan vállalkozások indulhatnak, amelyekben a tagoknak legalább a fele nő. A versenysorozat 2014-ben indult, és egyre népszerűbb, a jelentkezők száma évről évre több. Az idei döntő júliusban lesz Londonban, ahol a nyertes vállalkozások tagjai ötnapos felkészítő tréningen vesznek részt, mielőtt a nemzetközi befektetők előtt megméretnék magukat. – Több befektetővel tárgyaltunk már, de még egyikből sem lett üzlet. Ezért is jelentkeztünk a Women Startup Competition nevű versenyre. Nem titkolt célunk kijutni a nemzetközi piacra, Nyugat-Európában is volna mit fejleszteni a sérültek integrációján. Olyan játszótéri eszközök, amilyeneket mi készítünk, külföldön sincsenek. Reményeink szerint Londonban találkozunk olyan befektetőkkel, akik már rájöttek, hogy az egész társadalomnak a hasznára válik, ha a sérült és az egészséges gyerekek együtt játszhatnak – vázolja a magyar ötlet jövőjével kapcsolatos terveiket Harsányi Eszter.

Ami pedig Magyarországot illeti, sok önkormányzattal tárgyaltak már, váltakozó sikerrel. Nem mindenkinek magától értetődő, hogy a játszóterekről nem szabad kirekeszteni a sérült gyerekeket. Szerencsére vannak olyan lakóközösségek, amelyek elérték, hogy az önkormányzatuk vegye meg a Magikme játszótéri eszközeit. – A kisfiam integráló óvodába jár, ott mindenkinek természetes, hogy egészséges és sérült emberek képesek harmóniában élni egymással. De ahhoz, hogy ez mindenkinek magától értetődő legyen, az kell, hogy a sérülteknek legyen lehetőségük találkozni az egészségesekkel. Erre az egyik legalkalmasabb helyszín a játszótér lenne. Talán előbb-utóbb a döntéshozók is megértik, hogy érdemes pénzt fektetni az integrációba, később megtérül. És egyszer talán az az idő is eljön, amikor minden játszótéren megtalálhatók lesznek a sérült gyerekek részére kialakított játszóeszközök – fejti ki az ügyvezető.