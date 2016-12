Betiltaná a húsra utaló álneveket a német miniszter

Betiltaná a húsra utaló, ám valójában semmiféle húst nem tartalmazó ételek szerinte félrevezető elnevezéseit a német mezőgazdasági miniszter. A német Bild napilap által idézett Christian Schmidt szerint ugyanis az olyan fantázianevek, mint például a „vegetáriánus kolbász” vagy „vegán kolbász” megtévesztik a vásárlókat.

hirdetés

Az Angela Merkel kancellár vezette kereszténydemokrata CDU bajor testvérpártja, a konzervatív keresztényszociális CSU politikusa szerint egyértelművé kell tenni a termékmegnevezéseket, mert a fogyasztókat csak megzavarják. Mint mondta, ezért felveszi a kapcsolatot a témakör uniós illetékeseivel, hogy segítsenek rendezni a helyzetet. Schmidt úgy véli, ahogy a tej vagy a sajt megnevezésénél bevezették, így itt is ezt kellene alkalmazni. Ami hús, az hús, ami nem, az pedig nem. „Nem akarom, hogy ezek a húsimitációk úgy tűnjenek, mintha azok lennének, mert nagyon nem azok” – jelentette ki határozottan a miniszter.

A brit The Guardian napilap által is idézett interjúban egyébként a politikus azt is sérelmezte, hogy a muszlim diákok miatt levették az iskolai menüből a disznóhúst. Szerinte azért, mert egy kisebbség nem fogyasztja, attól még mint választási lehetőség ott kellene hogy szerepeljen az iskolai ételek között. Aki pedig mást szeretne fogyasztani, az természetesen választhat mást bármikor szabadon.

hirdetés