Elakadt az előzetesben a dunaújvárosi gyilkosság pere

Hiába hagyta jóvá a bíróság, a büntetés-végrehajtás (bv) nem engedte meg, hogy az ügyvédek eljuttassák a peranyagot tartalmazó 17 DVD-t előzetes letartóztatásban lévő védenceikhez abban a dunaújvárosi gyilkossági ügyben, amelynek harmadrendű vádlottja Gál Roland volt helyi fideszes képviselő. Mivel így a vádlottak nem tudtak felkészülni, büntetőperük első tárgyalását a vádismertetés után azonnal elhalasztotta a Szekszárdi Törvényszék pénteken reggel.

Az ügyvédek lapunknak azt mondták, a bv-intézet érdemben nem indokolta az elutasítást, általánosan biztonsági okokra hivatkozott. A tanácsvezető bíró is értetlenül állt a büntetés-végrehajtás hozzáállása előtt, mint mondta, a törvényszék mindent megtett a peranyagok bejuttatásáért.

Leckéztetésül ölte meg

Az ügyészség szerint G. Antal elsőrendű vádlott 2013-ban megölte üzlettársát, M. Antalt, aki kétmillió forinttal tartozott neki. Az ügyész kitér arra, a sértett bejelentette a későbbi elkövetőnek, ne is számítson a pénzre.

G. Antal elhatározta, hogy megleckézteti ismerősét, a terve az volt, hogy „addig veri, ameddig bocsánatért nem könyörög” – áll a vádiratban.

Ám a sértettet folyton társaságban látta, nem talált alkalmat, hogy kettesben maradjon vele. Megkérte Sz. József másodrendű vádlottat, hogy – pénzért – figyelje a férfi házát, és jelezzen, ha magára marad. Sz. József ugyanakkor nem tudta, hogy mi megbízója célja – állapította meg a vádhatóság – csakúgy, mint Gál Roland, aki a helyszínre fuvarozta G. Antalt.

A sértett házának egyik ablaka a vádbeli napon már be volt törve, M. Antal ugyanis előzőleg elhagyta a kulcsát, és így jutott be a saját ingatlanába. Ezen az ablakon keresztül ment be G. Antal is, aki nekiugrott volt üzleti partnerének. Az áldozat hanyatt esett, támadója pedig rá, aminek következtében előbbi két bordája eltört; miközben nyakát a tettes szorítani kezdte. A szorítást M. Antal akkor hagyta abba, amikor reccsenést hallott, ekkor eredménytelenül próbálta magához téríteni a férfit, már halott volt.

Gál Rolanddal autóba tették a holttestet, majd felvették Sz. Józsefet, aki ekkor szembesült a gyilkosság tényével – folytatta az ügyész. A testet M. Antal anyjának pincéjébe szállították azzal a szándékkal, hogy ott befalazzák, mivel az ingatlanon amúgy is építési munkák zajlottak. Ideiglenesen törmelékkel fedték le az elhunytat, de nyakáról előtte levették aranyláncát – ezt a másodrendű vádlott kapta meg, aki később zaciba vágta valamivel több mint százezerért. Később összesen másfél millió forintot kapott segítségéért és hallgatásáért a gyilkostól – állítja a vád.

Az agresszív, a befolyásolható és a nárcisztikus

Az elsőrendű vádlott ügyvédjétől megtudtuk, ügyfele a vádirattal „nem teljesen egyező” állásponton van a történtekkel kapcsolatban – a jogász erről többet nem kívánt elárulni. Gál Roland ellenben teljes tagadásban van, védője közölte, a volt politikus nem követte el a terhére rótt cselekményt, de részletekbe ő sem bocsátkozott.

A vádirat jellemzése szerint az elsőrendű vádlott kiszámíthatatlan személyiség agressziókezelési problémákkal, míg Sz. József egy befolyásolható jellem, aki tetteit utólag sokszor megbánja.

Gál Rolandot nárcisztikus, antiszociális figuraként írták le, aki magát túlértékeli, „mások szempontjait viszont képtelen megérteni”.

Az előzetes letartóztatás nem törte meg, ügyvédjével konzultálva olykor még kedélyesnek is tűnt. Egyébként a hasonló ügyektől eltérő módon mindhárom vádlott hozzájárult, hogy kép-, illetve hangfelvétel készüljön róla.

Visszaesők

G. Antal korábban volt már büntetve emberölésért, így őt különös visszaesőként vádolják most ugyanezzel, továbbá kifosztásért és magánlaksértésért kell felelnie. A másodrendű terhére orgazdaságot és bűnpártolást rónak, a harmadrendűére pedig csak utóbbit. Gál Roland is volt már büntetve korábban, de más jellegű cselekmények miatt – írta előzőleg az Index, hozzátéve, ez azért pikáns, mert ennek ellenére az önkormányzatnál a közbiztonsági ügyek hozzá tartoztak, így például korábbi elkövető létére ő tüntetett ki rendőröket.

Pénteken védőik eredménytelenül próbálták elérni, hogy a terheltek előzetes letartóztatását megszüntessék; a bíróság attól tart, hogy befolyásolnák a tanúkat.