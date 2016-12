Az év képekben

Kemény évünk volt. Ezt mindenképp megállapíthatjuk, ha visszatekintünk 2016 legjobb fotóira, vagy csak azon emlékeinkre, amelyek eszünkbe jutnak az idei esztendőről. Terrortámadások Európa több nagyvárosában, a szíriai polgárháború borzalmai, a törökországi puccskísérlet, az amerikai elnökválasztás, Fidel Castro halála – mind-mind arra emlékeztetett minket, hogy egyik pillanatról a másikra úrrá lehet a káosz az életünkön.

hirdetés

Persze voltak szép emlékeink is, hiszen sikeresen szerepelt a magyar csapat a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságon, majd a riói olimpián is. A világ legjobb sportolóinak verejtékes küzdelmét elnézve az juthatott eszünkbe, hogy a gyengébbnek tartott fél is győzedelmeskedhet – vagy ha más nem, legalább vághat három gólt a későbbi Európa-bajnoknak.

Ám a kulcsfontosságú idei eseményekről nem kaphattunk volna olyan teljes képet, ha nincsenek ott a világ élvonalbeli fotóriporterei, ahol a fontos dolgok történtek. Írhatunk akármilyen szörnyű eseményekről, nem fogja átérezni az olvasó, ha nem tudunk mellétenni egy ütős felvételt. Az alábbi képek – köztük jó néhány ikonikus darab, amely beleégett az agyunkba – egytől egyig megállnak önmagukban, műalkotásként, de híreket, cikkeket illusztráló fotóként is.

hirdetés

Tűzijáték fénye világítja meg az égboltot a Rio de Janeiró-i Copacabana tengerparti strand felett 2016. január 1-jén Fotó: Yasuyoshi Chiba / AFP

Seregély raj tánca Izraelben a Negev-sivatagban 2016 januárjában. A seregélyek a csoportos repüléssel a ragadozómadarak támadásai ellen védekeznek Fotó: Menahem Kahana / AFP

Máglya lángján lovagol keresztül egy férfi San Bartolome de Pinaresben 2016. január 16-án. A Madridtól mintegy 100 kilométerrel nyugatra fekvő, közép-spanyolországi kis faluban hagyományosan tűzlovaglással és tűzugrással tisztelegnek Szent Antalnak, az állatok védőszentjének emléke előtt a szent ünnepének előestéjén Fotó: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Hagyományos vízkereszti fürdő Kirgizisztánban. Kozák katonák segítenek egy kisfiúnak kimászni a vízből, miután megmártózott a Biskektől 15 kilométerre fekvő Pokrovka falu melletti tóban Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

A zikavírust terjesztő egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) ellen használt vegyszert permetez egy szúnyogirtást végző férfi Honduras fővárosában 2016. február 1-én Fotó: Orlando Sierra / AFP

Palesztin fiatalokból álló gázai harcművészcsoport egyik tagja tüzet fúj egy ház romjain 2016. február 11-én Beith Hanounban Fotó: Mohammed Abed / AFP

Ferenc pápa egy újságírótól ajándékba kapott mexikói sombrerót visel a mexikóvárosi Benito Juarez repülőtéren 2016. február 12-én. A katolikus egyházfő egyhetes látogatásra érkezett Mexikóba. Jobbról Enrique Pena Nieto mexikói elnök, balról Nieto neje, Angelica Rivera Fotó: Osservatore Romano / AFP

Egy szörfös nézi az északi fényt ( aurora borealis ) Norvégia északi részén található Unstad hóval borított partján 2016 március 14-én. A világ minden részéről érkeznek ide szörfösök, hogy extrém körülmények között sportoljanak. Fotó: Olivier Morin / AFP

Menekült kisfiú szaltózik, miután társai feldobták a levegőbe a macedón határ mellett fekvő Idomeni görög falu közelében lévő migránstáborban 2016. március 27-én. Ezrek rekedtek a határ görög oldalán, mert Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia lezárta határait a bevándorlók előtt Fotó: Sakis Mitrolidis / AFP

Sebesültek miután pokolgép robbant a belga fővárosban, a Zaventem nemzetközi repülőtéren 2016. március 22-én. A merényletet az Iszlám Állam dzsihadista szervezet terroristái követték el, legalább harmincnégy ember életét vesztette, több mint kétszázan megsebesültek Fotó: Ketevan Kardava / AFP

Barack Obama amerikai elnök és neje, Michelle Obama szörnyeket imitál meseolvasás közben a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett húsvéti tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn, 2016. március 28-án Fotó: Nicholas Kamm / AFP

Nemzetközi tűzijáték bemutató és vásár Mexikóban április 2-án Fotó: Enrique Castro / AFP

Ortodox keresztény zarándokok égő gyertyákkal a kezükben a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában tartott szent tűz szertartáson nagyszombaton, 2016. április 30-án Fotó: Thomas Coex / AFP

Az olasz haditengerészet által közreadott kép,Líbiából indult migránsokat szállító hajó borul fel a Földközi tengeren 2016 május 25-én Fotó: Marina Militare

Iskolás lány szalad el ellenzéki tüntetők által autógumikból emelt égő úttorlasz előtt Nairobi Kibera nevű szegénynegyedében 2016. május 23-án. A kenyai ellenzéki vezetők felhívására megtartott országos demonstráción legkevesebb egy ember életét vesztette és többtucatnyian megsebesültek, miután a biztonsági erők a fővárosban és több vidéki városban is vízágyút és könnygázt vetettek be a tömeg feloszlatására, és gumibotokkal ütlegelték a tüntetőket Fotó: Carl de Souza / AFP

Utcai testépítő Gáza városban Fotó: Mohammed Abed / AFP

A szurkolói összecsapásokban megsérült angol focidrukkert látnak el a mentősök a 2016-os franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportja első fordulójának Anglia - Oroszország mérkőzése előtt Marseille-ban 2016. június 11-én, az Eb második napján. Fotó: Jean Christophe Magnenet / AFP

Rémült utasok az isztambuli Atatürk repülőtéren 2016. június 29-én, miután előző este három öngyilkos merénylő lövöldözött, majd felrobbantotta magát Fotó: Ozan Kose / AFP

Gera Zoltán gólöröme, miután gólt rúgott a portugál válogatottnak a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja harmadik fordulójának Magyarország – Portugália mérkőzésén a lyoni stadionban 2016. június 22-én Fotó: Jean-Philippe Ksiazek / AFP

Egymás hegyén hátán alszanak a rabok a fülöp-szigeteki Quezon börtön kosárlabdapályáján. A 800 személyesre tervezett börtönben jelenleg 3800 fogvatartott van Fotó: Noel Celis

Barack Obama amerikai elnök és az elnökjelöltté választott Hillary Clinton a színpadon az amerikai Demokrata Párt elnökjelölt-állító országos konvenciójának harmadik napi ülésén Philadelphiában 2016. július 27-én Fotó: Saul Loeb / AFP

Recep Tayyip Erdogan elnök támogatói török zászlókat lengetnek az isztambuli Taksim téren 2016. július 18-án. A török hadsereg egy része július 15-én megkísérelte átvenni a hatalmat, és összecsapásokat folytatott a rendőrséggel Ankarában és Isztambulban. A Recep Tayyip Erdogan elnök ellen lázadó katonák államcsínykísérletét meghiúsították. Az összecsapásokban több mint 200 ember életét vesztett Fotó: Aris Messinis / AFP

A nyomornegyed lakói nézik az Olimpia megnyitójának tűzijátékat Rio de Janeiróban 2016. augusztus 5-én Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Hosszú Katinka a 2016-os riói nyári olimpia 400 méteres vegyesúszás versenyszámának döntőjében a Rio de Janeiró-i olimpia Uszodában 2016. augusztus 6-án AFP

Az Aleppo Media Center nevű szervezet által közreadott, videofelvételről rögzített képen egy fejsérülést szenvedett, véráztatta arcú, porral borított ruhájú, mezítlábas, szíriai kisfiú ül egy mentőautó narancssárga székében, miután kimentették a romok közül a felkelők kezén lévő Katerdzsi kerületre mért légicsapások után az észak-szíriai Aleppóban 2016. augusztus 17-én AFP

Mesterlövész tüzel az Iszlám Állam állásai felé a líbiai Miszráta városban 2016 szeptember 21-én Fotó: Fabio Bucciarelli / AFP

A Szuri törzshöz tartozó fiatalok pózolnak a fotósnak Etiópia déli részén található Omo völgyben Fotó: Carl de Souza / AFP

Rákhalászok hajóznak ki a kikötőből a kínai Xianrendao-ban szeptember 19-én Fotó: Johannes Eisele / AFP

Embertornyot formál meg a "Colla Vella dels Xiquets de Valls" nevű csapat a XXVI-ik Embertorony építő versenyen a spanyolországi Tarragonában 2016 október 2-án Fotó: Lluis Gene / AFP

A harcok elől a környező falvakból menekülő iraki civilek az ostromgyűrűbe zárt Moszultól délre 2016. október 22-én. A kurd, síita és szunnita milíciákkal együtt harcoló iraki erők október 17-én indították meg moszuli offenzívájukat a nemzetközi koalíció légi támogatása mellett az Iszlám Állam dzsihadista fegyveresei által 2014-ben elfoglalt Moszul és környéke felszabadítására Fotó: Bulent Kilic / AFP

Fekete füst gomolyog távozó migránsok által felgyújtott sátrak felett az észak-franciaországi Calais-ban engedély nélkül létesített szükségtábor bontási munkálatai alatt 2016. október 26-án. A gyújtogatások miatt felrobbant legalább két gázpalack, egy ember könnyebben megsérült Fotó: Philippe Huguen / AFP

A Demokrata párt egyik támogatója nézi az amerikai elnökválasztás televíziós közvetítését Seattleben 2016 november 8-án Fotó: Jason Redmond / AFP

Kubai katonák gyászolják Fidel Castro néhai kubai elnököt, mialatt a Castro hamvait szállító autó elhagyja Havannát 2016. december 1-én. A hat nappal korábban, 89 évesen elhunyt kommunista forradalmár hamvait kísérő négynapos gyászmenet a fővárosból Santiago de Cubába tart, ahol a földi maradványokat végső nyugalomra helyezik Fotó: Ronaldo Schemidt / AFP

Szír kisfiú Aleppó Al-Arkoub negyedében december 17-én miután a kormányerők visszafoglalták a lázadoktól a területet Fotó: Youssef Karwashan / AFP