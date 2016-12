Így bulizott Magyarország

1970: Kéményseprők a háztetőn. Ez a koccintás azért több, mint menő. Mondjuk a pezsgőt vagy kispórolták, vagy már épp be is kapták az urak. Nyilván a tetőn nem is sejtették, hogy január elseje digitális mérföldkőnek számít majd: upsz, ekkor indult el a Unix operációs rendszer. Nyilván nekik egy másik újításra, a világhódító útját épp ekkor megkezdő floppy-lemezre sem volt nagyon szükségük. S mielőtt kifelejtjük, október 8-án látja meg először a napfényt a Good Will Hunting alkotópáros egyik fele, a golyóálló, a titkosnál is titkosabb akciókra kiképzett CIA-ügynök, Jason Bourne amerikai hangja, Matt Damon

Fotó: Urbán Tamás / Fortepan