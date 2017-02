Kezdő lakóautózóként két nap kell ahhoz, hogy rájöjj az egyik legfontosabb alapelvre: ahol lehet, végezd el a kis- és a nagydolgodat egyaránt. Sokkal jobb nem utaztatni a pluszterhet hosszú-hosszú kilométereken keresztül, ugyanis ha útnak indulsz egy ilyen járgánnyal, teszem azt, Dél-Európán át, akkor számolni kell azzal, hogy a térség nincs eleresztve lakóautó-parkolókkal. Tapasztalatból mondom, ugyanis lakóautó-túrával sikerült zárnunk 2016-ot, egyúttal megnyitnunk 2017-et.

hirdetés

Hárman indultunk útnak egy négyszemélyes lakóautóval, mindhármunknak először volt része ilyen kalandban. A legfőbb, hogy a mindenhol csak campernek nevezett „mobilház” első ránézésre a világ egyik legjobb találmánya, de végül is második ránézésre is. Bajok általában a tapasztalat hiányából adódnak, ezért aki ilyenre adja a fejét, annak nem árt, ha valóban alaposan tájékozódik, mielőtt útnak indul. Persze ettől függetlenül is adódhatnak problémák, mi például Olaszországban, Triesztben voltunk kénytelenek szembesülni azzal, hogy a bérelt camperünkön 12 éves téli gumik vannak.

Phil Dunphy egyszer azt mondta a Modern család című sorozatban, hogy amint kirepülnek a gyerekek a családi fészekből, ő vesz egy lakóautót, és a feleségével, valamint a nem létező kutyájukkal útra kelnek. „Nem fogom azzal tölteni a legszebb éveimet, hogy egy lakókocsiparkban konnektort keresek, amibe bedughatom a házamat” – válaszolta erre Claire, a feleség. Pedig a sorozat Amerikában játszódik, a camperek és a camperparkolók őshazájában.

A gond azonban Dél-Európában még inkább igaz, a lakóautó-parkolók felkutatásánál ezen a földrészen ugyanis tényleg csak egyetlen rosszabb dolog létezik: a nehezen megtalált lakókocsiparkban konnektorhoz jutni. Nekünk a Budapest–Barcelona–Budapest viszonylaton mindössze kétszer sikerült. Mégis újra elindulnánk.

hirdetés

529 km, 2016. december 27. – Szlovénia, Postojna és Predjama között a hegyi szerpentinen – Útban a világ legnagyobb sziklavárához Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

563 km, 2016. december 27. – Olaszország, Trieszt felé az autópályán – Itt már javában éreztük, hogy valami gond van a gumikkal, de hogy mi lehetett a baj, azt ekkor még nem tudtuk Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

578 km, 2016. december 27. – Olaszország, Trieszt – A gumijavító műhely melletti kocsma vécéje. Ekkor már tudtuk, hogy ahol lehet, ott el kell végeznünk a dolgunkat Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

583 km, 2016. december 27. – Olaszország, Trieszt – Karácsony és szilveszter között az autógumi-rendelés nem egyszerű, egy napot kellett várnunk, hogy az új gumik megérkezzenek. Addig is megtaláltuk a legrosszabb lakóautó-parkolót, amit el lehet képzelni, egy felüljáró alatt. Egy órát sem álltunk ott Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

599 km, 2016. december 28. – Olaszország, Trieszt – Roberto lecseréli a 12 éves téli gumikat. Munkadíjat nem számított bele a végösszegbe, úgyhogy ajándékba adtunk neki némi szőlőpálinkát Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1297 km, 2016. december 29. – Olaszország, Camporosso – A térképen jelzett lakóautó-parkoló zárva volt, ezért a tengerparton álltunk meg, és reggel onnan indultunk tovább a belvároson át Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1298 km, 2016. december 29. – Olaszország, Camporosso – A lakóautó olyan, mint a ruha, amit éppen meg akarsz venni: mindenképpen látni akarod magad benne Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1362 km, 2016. december 30. – Franciaország, Nizza – Plüssállatok a 2016. július 14-i kamionos terrortámadás emlékpavilonjában. A város tengerparthoz közeli úthálózata felújítás alatt volt, amikor megérkeztünk, ezért az amúgy sem egyszerű parkolás itt két és fél órát vett igénybe (Monacóban meg sem tudtunk állni). A karácsonyi vásáron pedig olyan ellenőrzés folyt, mintha repülőtéren lettünk volna Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1515 km, 2016. december 31. – Franciaország, Verdon-kanyon – Ádám, a túra ötletgazdája és a lakóautó. Ketten vezettünk felváltva Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1518 km, 2016. december 31. – Franciaország, Verdon-kanyon – Kanyar kanyonnal Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1519 km, 2016. december 31. – Franciaország, Verdon-kanyon – Lakóautónk egy szikla tövében Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

1998 km, 2017. január 1. – Spanyolország – Barcelona felé az autópályán Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2147 km, 2017. január 1. – Spanyolország, Barcelona, lakóautó-parkoló – Az egyik legjobban felszerelt parkolóban az újév miatt telt ház volt, épphogy befértünk. De ez azt is jelentette, hogy az áramellátás túlterheltsége miatt nem jutottunk konnektorhoz Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2154 km, 2017. január 2. – Spanyolország, Barcelona – Sagrada Família Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2156 km, 2017. január 2. – Spanyolország, Barcelona – Falfestmény a városban Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2157 km, 2017. január 2. – Spanyolország, Barcelona – Turisták nézik a várost a Park Güellben Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2168 km, 2017. január 3., Spanyolország, Barcelona – A sor folytatódik: XIN XIN XIN, GLUP GLUP GLUP, FUN FUN FUN... Karácsonyról maradt fények a belvárosban Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

2184 km, 2017. január 4. – Spanyolország, Barcelona, lakóautó-parkoló – Ki korán kel, konnektort lel. Eszter és én a lakóautóban Fotó: Pion István / Magyar Nemzet

Képszerkesztő: Velledits Éva