Lefagyott kezekkel fotóztam

Küzdelem és boldogság. Egy hegymászó tanfolyam pillanatai Mohai Balázs fotográfus szemével.

Aki profi hegymászó akar lenni, annak kiváló terep a Kárpátok legmagasabb hegyvonulata, a Tátra keleti részén, Szlovákia és Lengyelország határán lévő Magas-Tátra. Itt aztán a lelkes jelentkező elsajátíthatja a sport minden csínját-bínját. Mohai Balázs, az MTI fotográfusa a múlt héten vett részt az Excelsior Hegymászó Sportegyesület téli alpesi hegymászó tanfolyamán, és – mint írta – „lefagyott kezekkel fotózott is közben”. A sorozat a The Boston Globe című amerikai napilap internetes oldalán is lejött.

A felvételeken a kiképzés nehezebb, hajmeresztő és örömtelibb pillanatai is láthatóak.

A Lomnici-csúcsot nézik a hegymászó tanfolyam résztvevői a 2015 méter magasan fekvő Téry Ödön-menedékház ablakából a Magas-Tátrában 2017. március 1-jén. A tanfolyam célja a biztonságos téli hegymászáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és gyakorlatok elsajátítása. A vizsgázott hegymászóvá válás feltétele az alapfokú sziklamászó tanfolyamot követően a nyári és a téli alpesi tanfolyam teljesítése Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mászás a Zöld-tavi csúcsra a Magas-Tátrában Fotó: Mohai Balázs / MTI

Szűcs Jenő, az Excelsior Hegymászó Sportegyesület oktatója sziklát mászik a Kis-Tar-pataki-völgyben Fotó: Mohai Balázs / MTI

Teázás a Zöld-tavi csúcson Fotó: Mohai Balázs / MTI

Összekötve haladnak a hóviharban Fotó: Mohai Balázs / MTI

Hóprofilvizsgálathoz ásnak a lavinamentési gyakorlat résztvevői Fotó: Mohai Balázs / MTI

Lavinamentési gyakorlat Fotó: Mohai Balázs / MTI

Hóvihar a Macska-torony kuloárban Fotó: Mohai Balázs / MTI

Pálinkaivás egy hóbarlangban Fotó: Mohai Balázs / MTI

Zöld-tavi csúcs Fotó: Mohai Balázs / MTI

Kicsúszási gyakorlat Fotó: Mohai Balázs / MTI

Egy teherhordó árut szállít a 2015 méter magasan fekvő Téry Ödön-menedékházhoz Fotó: Mohai Balázs / MTI

Kártyajáték a Téry Ödön-menedékházban Fotó: Mohai Balázs / MTI

Téry Ödön-menedékház Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mészáros Csaba, az Excelsior Hegymászó Sportegyesület oktatója a Kis-Tar-pataki-völgyet nézi a Téry Ödön-menedékházból Fotó: Mohai Balázs / MTI

Képszerkesztő: Velledits Éva