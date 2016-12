Megmutatjuk, hogyan látták 2016-ot a Magyar Nemzet fotósai

A hír a történelem első piszkozata – ez a definíciónak is beillő mondás Benjamin Bradlee amerikai újságírótól származik. A hírek hű kísérői a fotók, sőt gyakran egy-egy kép nyomán kerekedik hír, áll össze egy-egy történet. A 2016-os év talán a migráció és a futball-Eb miatt marad igazán emlékezetes és kerül be egyszer a történelemkönyvekbe is. De jó fotók nem csak világrengető eseményekről készülhetnek, gyakran az igazán emlékezetes, sőt megindító történetek az amúgy háttérben maradó, hétköznapi, a jó és rossz döntéseket megélő, elszenvedő emberek világában születnek. Köztünk. Tragédia és vérontás nélkül is megfogott például az autójában telefonját nézegető, cigarettázó Csenki József, a szegedi Mikulás sztorija, aki persze nem az igazi Mikulás, de tudjuk, hogy neki dolgozik.

Aztán szembeköszönnek velünk a remek portrék, avagy sokat mondó arckifejezések. Adámi Zsanett paralimpikon tekintetében egyszerre van ott az elszántság és a kedvesség – amiből erőt meríthetünk, ha néha elgyengülünk. Remek kollégánk, Máté Péter együtt merült le vele a víz alá. A kolbászos Gyurcsány-fej láttán nyugodtan vághatunk mi is pofákat, azt nem fogja látni a kamera. Lázár János és a kitüntetett Bayer Zsolt kézfogásának, elégedett arcának láttán pedig elég, ha nagy levegőt veszünk, majd továbbgördítjük az oldalt Áder János derűs, horgászos fotójáig. A nagyhal és a kicsi.

A kelet-ukrajnai harcok képei vagy a vérző fejű Ungváry Krisztiánról készült felvétel pedig maga a való világ. Bizonyítékok arra, hogy egy jó kép miatt oda kell menni az események közelébe. Egészen a közelébe. Ezt is egy nagy ember mondta.

Fotósaink idén is ott jártak a képzeletbeli és a valós frontvonalakon, száguldó riporterek voltak, akiknek pillanatfelvételeiből összeállt egy kerek egész. A 2016-os év. Sok ezer felvételből készítettünk válogatást, de már előre tekintünk, mert a történeteket jövőre is el kell mesélni! (György Zsombor)

Az Uber közösségi személyszállító szolgáltatás ellen rendezett taxisdemonstráció résztvevői állnak autóikkal a budapesti Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél 2016. január 18-án. A taxisok kora reggel óta tartanak be nem jelentett demonstrációt a helyszínen, ahol mintegy száz gépkocsi sorakozott fel, egy-egy forgalmi sávot szabadon hagyva akadályozzák a forgalmat, jelentős torlódást okozva Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A 95 éves Csíszár Mária otthonában Runyán, Szlovákiában 2016. január 21-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Galambos Lajos, a Lagzi Lajcsi néven ismert zenész távozik a székesfehérvári büntetés-végrehajtási intézetből 2016. január 24-én, miután a bíróság az ügyészi indítványt elutasítva nem hosszabbította meg a gyanúsított előzetes letartóztatását Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Pajor Tamás énekes 2016. január 20-án Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A ráckeresztúri, 11–18 évesek kábítószer leszoktatását célzó intézmény lakói 2016. február 3-án Fotó: Tóth Tibor / Magyar Nemzet

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény keretében rendezték meg a XIV. Farsang Farka Fesztivált Budakeszin 2016. február 7-én Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Merrylu Casselly és Richter József cirkuszi előadók ünneplik az esküvőjüket a Valentin-napon a bazilikánál 2016. február 14-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnöke és Michael Lüke, a német Blaser fegyvergyár egyik tulajdonosa a 23. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 2016. február 18-án Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Nemes Jeles László, a Saul fia című filmért Oscar-díjat kapott rendező sajtótájékoztatója a Toldi Moziban 2016. március 2-án Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Adámi Zsanett paralimpikon 2016. március 4-én Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

Húsvét a Szeben megyei magyar szórványtelepülésen, Oltszakadáton . Szöllősi Attila, Szöllősi András és András Gabi az esti buliban 2016. március 28-án Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Bródy János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró. Hetvenedik születésnapja alkalmából készült vele interjú 2016. április 4-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Veres Viktor műrepülő pilóta a Nagy Futamon 2016. április 30-án Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Városligetben a munka ünnepén, 2016. május 1-jén Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Díszlövés ágyúval a magyar hősök emlékünnepén Budapesten, a Hősök terén 2016. május 29-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Menekültek várakoznak a szerb–magyar határon Horgosnál, hogy beléphessenek az Európai Unió területére 2016. május 30-án. A migránsokat segélyszervezetek látják el élelemmel és egyéb felszereléssel, tisztálkodási lehetőség, WC nincs, egyetlen csap látja el vízzel az ideiglenes tábort Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Pásztor Anna többszörös Fonogram-díjas magyar énekesnő, előadóművész, színész, táncművész, az Anna and the Barbies együttes alapítója és vezetője a sajtó részére a Vágóhídon tartott lemezbemutatón 2016. május 31-én Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Az Eb-re 44 év után kijutott magyar labdarúgó-válogatott tagjai indulás előtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálján 2016. június 7-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Hagyományőrző lovagi torna a budapesti Amfiteátrumnál 2016. június 10-én Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Tiszavirágzás 2016. június 15-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szurkolók ünnepelve vonulnak a fővárosi Erzsébet körúton a villamossíneken a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportja második fordulójában játszott Izland–Magyarország mérkőzés végén 2016. június 18-án. A magyar labdarúgó-válogatott a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent ért el Izland ellen Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

Kukorelly Endre József Attila-díjas magyar író, költő, újságíró, kritikus 2016. június 20-án Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A katasztrófavédelem munkatársa és a Liget Budapest projekt ellen tiltakozó aktivista a fővárosi Városligetben 2016. június 28-án Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Nico Rosberg, a Mercedes csapat versenyzője a Forma–1-es Magyar Nagydíjon a Hungaroringen 2016. július 24-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Andy Vajna a Pappa Pia című film forgatásán lángossal kínálja a sajtó munkatársait 2016. augusztus 8-án Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A budapesti Sziget Fesztiválról távozó férfi 2016. augusztus 11-én Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

Kurultáj, a rokontudatú népek háromnapos közös ünnepének seregszemléje Bugacon 2016. augusztus 13-án. A Magyar-Turán Alapítvány szervezésében Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvényén 12 országból, 27 hun és türk tudatú nemzet képviselője vesz részt Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter átadja a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Bayer Zsolt írónak, újságírónak, szerkesztőnek, a Magyar Hírlap munkatársának az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében tartott ünnepségen 2016. augusztus 18-án Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogyatékkal élők életét demonstrálják a fiatalkorú elkövetők számára tartott pszichiátriai foglalkozáson 2016. szeptember 13. Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A Zöld Híd Régió Kft. gödöllői szeméttelepén 2016. szeptember 28-án Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A szociális bérlakásából kiköltöztetett Kovács István kutyájával az erdőben, a különböző anyagokból tákolt kunyhója mellett Székesfehérváron 2016. október 6-án Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

Áder János köztársasági elnök horgászik 2016. október 7-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Murányi András, a Népszabadság főszerkesztője a zárt szerkesztőségi ajtó előtt tart sajtótájékoztatót 2016. október 10-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az Esterházy család kriptája a bakonyoszlopi templom alatt 2016. október 12-án Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Legelésző kecske Vinohradnében, a kelet-ukrajnai háború kitörése után több mint két évvel, 2016. október 12-én Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Quaestor-károsultak demonstrációja a Fővárosi Törvényszék épületénél, mielőtt a csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba meghallgatásával elkezdődött az ellene és társai ellen indított büntetőügy bizonyítási eljárása 2016. október 13-án Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A kelet-ukrajnai háborúban bombatalálatot kapott szlovjanszki kultúrház maradványai 2016.október 14-én Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A kormányzati emlékezetpolitika ellen tüntető Ungváry Krisztián történészt, a Kossuth téri kormányellenes tüntetésen egy férfi ököllel megütötte 2016. október 23-án Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Ljudmila Ulickaja orosz írónő 2016. október 25-én Fotó: Beliczay László / Magyar Nemzet

A párizsi Eiffel-torony 2016. november 12-én Fotó: Velledits Éva / Magyar Nemzet

A 100 éves Olofsson Placid atya bencés rendi szerzetes a Szent Imre-templomban tartott gulágmisén 2016. november 26-án Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Csenki József, a szegedi Mikulás 2016. december 5-én éjjel munka közben Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége ételt oszt a Népligetben 2016. december 9-én Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Bemelegítés a fővárosi Gozsdu Udvarban a Fürdőruhás Mikulás-kocogás előtt 2016. december 11-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Belgrádban tartózkodó migránsok ebédelnek ételosztás után 2016. december 19-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Belgrádban tartózkodó migránsok hordóban forralnak vizet és gatyára vetkőzve mosakodnak a mínusz 5 fokban 2016. december 19-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Képszerkesztő: Velledits Éva