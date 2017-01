Nyolc év a leglazább amerikai elnökkel

Felemás volt az Amerikai Egyesült Államok elmúlt nyolc éve. A Demokrata Párt jelöltjét, Barack Obamát választották elnökké nyolc és négy éve is, aki az első afrikai-amerikai volt a poszton. Nagy várakozásokkal tekintett az ottani és nemzetközi közvélemény a kormányzására, ám sok ígéretét végül nem tudta valóra váltani. Obama ellentmondásos nyolc évéről Donald Trump megválasztásakor írtunk hosszabb elemzést, de az elnök azóta is tett megosztó lépéseket. Például csökkentette a transznemű kiszivárogtató, Chelsea Manning 35 éves börtönbüntetését, aki már májusban szabadulhat.

Az egyelőre kérdéses, hogy az Obama-korszak miként marad majd meg kollektív emlékezetünkben, az azonban bizonyos, hogy a demokrata politikus volt minden idők egyik leglazább elnöke. A sokat mosolygó férfiról mindig olyan képek készültek, amelyeken látszott, ugyanolyan ember, mint választópolgárai. Fotósa, Pete Souza Instagramján elmesélte, mindig arról kérdezik, melyik a kedvenc, Obama elnökről készített képe. „Nem tudom megmondani. De azt igen, melyik volt a kedvenc napom” – írta. A portugál származású férfi is egy emberi pillanatot választott, azt, amikor 2010 februárjának egyik szombatján akkora hó lepte el Washingtont, hogy semerre sem lehetett mozdulni. Souza is bent aludt a Fehér Házban, abban reménykedett, hogy másnap Obama is játszani fog a hóban a lányaival. Így is lett, de az alábbi, többnyire ikonikussá vált fotókon is az izzadságszag nélküli oldottságot láthatjuk.

S hogy nem hiába lett internetes sztár Barack Obamából, az azon a videón is jól látszik, melyben „bejelenti”, hogy megépítik a képregényekből és szuperhősmozikból ismert Vasembert. (Angolul értők értelemszerűen előnyben.)

Barack Obama az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Michelle Obama first lady egy golfkocsin érkezik a beiktatási bálra 2009. január 20-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a Fehér Ház liftjében a beiktatási bál utáni hajnalon 2009. január 21-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama megtörli az arcát egy üzletemberekkel tartott találkozó után 2009. január 28-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack és Michelle Obama (a first lady) vendégeikkel 3D szemüvegben nézik a 43. Super Bowlt a Fehér Ház mozitermében 2009. február 1-jén Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama és a first lady az Earth, Wind and Fire együttes koncertjén táncol a kormányzó bálján a Fehér Házban 2009. február 22-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama amerikaifutball-labdát dobál az Ovális Iroda előterében 2009. március 4-én Fotó: Pete Souza / The White House

Reggeli a Fehér Házban Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama sajtótájékoztatóra készül a Fehér Házban 2009. március 24-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama az egyiptomi piramisokat készül meglátogatni 2009. június 4-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama előadása az egészségügyi biztosításról a Maryland-i Egyetemen 2009. szeptember 17-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama meglátogatja az alaszkai Elmendorf légi támaszpontot útban Tokió felé 2009. november 12-én Fotó: Pete Souza / The White House

Elnökök egymás közt: George W. Bush, Barack Obama és Bill Clinton a Fehér Házban 2010. január 16-án Fotó: Pete Souza / The White House

A Fehér Ház egy távozó alkalmazottja, Carlton Philadelphia elvitte családját az elnökhöz elbúcsúzni. Carlton kisfia elmesélte Obamának, hogy éppen olyanra vágatta a frizuráját, mint az övé, és arra kérte az elnököt, hogy megérinthesse a haját, mert kíváncsi volt, hogy hasonlít-e a tapintása az övéhez Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama keresztény vezetőkkel imádkozik a Fehér Házban 2010. április 6-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama az ohiói V&M Star munkásaival találkozik Youngstownban 2010. május 18-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a viharos időjárásra való tekintettel személyesen mondja le a színpadon a Háborús Hősök Emléknapi beszédét Chicago mellett 2010. május 31-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama tanácsadóival a Waldorf Astoria Hotelben 2010. szeptember 24-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama felszáll az elnöki helikopterre a Fehér Ház kertjében 2011. július 1-jén Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a hawaii Pyramid Rock Beach-en fürdőzik családja és barátai társaságában 2012. január 1-jén Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a 3 éves Arianna Holmest tartja karjaiban az Ovális Irodában a családi fotózás előtt 2012. február 1-jén Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama David Cameron brit miniszterelnökkel beszél telefonon az Ovális Irodában 2012. február 13-án Fotó: Pete Souza / The White House

Egy kisfiú szalutál Barack Obamának az orlandói NALEO Konferencián 2012. június 22-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama McKayla Maroney olimpikonnal (és elhíresült fintorával) az Ovális Irodában 2012. november 15-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack és Michelle Obama a beiktatási ceremóniára érkezik Washingtonban 2013. január 21-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a johannesburgi FNB Stadionban egy folyosón vár arra, hogy beszédet intézzen a tömeghez Nelson Mandela korábbi dél-afrikai elnök gyászszertartásán 2013. december 10-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama meglátogatja a Chicanos Por La Causa Inc. nonprofit szervezet által hátrányos helyzetű családok számára épített otthonok lakóit Phoenixben 2014. január 8-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a Make a Wish Foundation (Kívánj Valamit Alapítvány) díjazottjával, a 14 éves Jaren Paul Suberrel találkozik az Ovális Irodában 2014. március 20-án Fotó: Chuck Kennedy / The White House

Barack Obama a világ leggyorsabb rövidtávfutójával, Usain Bolttal pózol a jamaikai Kingstownban 2015. április 9-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a titkosszolgálat embereivel együtt sétál az elnöki repülőgéphez a Los Angeles-i reptéren 2014. május 8-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama és Vlagyimir Putyin a D-nap 70. évfordulójára rendezett díszebéden Normandiában 2014. június 6-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama a Smithsonian Intézet 3D-s portréjához ül modellt 2014. június 9-én Fotó: Pete Souza / The White House

Lisa Monaco, az elnök belbiztonsági és terrorizmusellenes asszisztense úgy tesz, mintha gipszelt kezével bepancsolna Obamának az Ovális Irodában 2015. március 5-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obamát megcsókolja egy nő a tömegből a birminghami Lawson State Community College-ben 2015. március 26-án Fotó: Pete Souza / The White House

A közös fotózkodás után a gyerekek segítenek felállni az elnöknek a panamavárosi amerikai nagykövetségen 2015. április 9-én Fotó: Pete Souza / The White House

Barack és Michelle Obama egy videofelvétel előtti pillanatban a Fehér Házban 2015. március 27-én Fotó: Amanda Lucidon / The White House

Barack Obama és Angela Merkel a G7-ek találkozóján Krünben 2015. június 8-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama felemeli Ella Rhodest, Ben Rhodes helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó kislányát a szokásos éves fehér házi fényképezéskor az Ovális Irodában 2015. október 30-án Fotó: Pete Souza / The White House

Barack Obama beszáll az Air Force One elnöki gépbe a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren 2015. július 21-én Fotó: Pete Souza / The White House

Szöveg: Földi Bence, képszerkesztő: Velledits Éva