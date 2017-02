Portrék egy diktatúrából

Miután éveken keresztül szinte csak a protokollrendezvényeket fotózhatta, az AFP munkatársa legújabb észak-koreai körútján megpróbált elcsípni egy-egy kis szeletet a diktatúra lakóinak mindennapjaiból. Íme az eredmény.

Észak-Korea nem pusztán többezres katonai parádékból, Kim Dzsongun-beszédekből, rakéta- és nukleáris kísérletekből és munkatáborokból áll – még ha most ismét egy botránnyal, a diktátor féltestvérének meggyilkolásával került is a címlapokra –, alighanem ennek bemutatása motiválta az AFP fotósát, aki egyszerű átlagemberek portréin keresztül igyekezett bemutatni a kommunista remeteállamot. A hírügynökség tavaly ősszel hivatalos irodát nyithatott Phenjanban, állandó jelenlétet biztosítva ezzel a világ egyik legelzártabb országában. A most bemutatott gyűjtemény létrehozása persze nem volt egyszerű, engedély kellett hozzá, és állandó kíséret a helyi munkatársaktól, nyilvánvalóan a szabályok betartatása érdekében.

A fotográfus, Ed Jones ügyelt rá, hogy a képeket a lehető legrövidebb idő alatt készítse el, hogy minél kevésbé tűnjenek beállítottnak, művinek. Blogjában Jones arról ír, hogy noha kezdetben csak olyan emberekhez ment oda, akikről valószínűsítette, hogy beleegyeznek a fotózásba – mint például a Phenjan nevezetességeit bemutató idegenvezetők –, később vidéki földműves és fegyelmezett katona is kötélnek állt.

Magas, szocialista stílusú toronyházak, Phenjan látképét meghatározó üvegpiramis szálloda, szántóföldek, katonai létesítmények – ez Ed Jones utazása a turistáknak mutogatott Phenjantól az észak-déli határtól nem messze található „diplomáciai kunyhóig”. A képeket nézve pedig talán mi is megismerhetünk egy aprócska részt a kommunista diktatúra alatt raboskodó ország emberibb oldaláról.

Kim Ilszu pózol hajóján a Tedong folyón. A hajót esküvői fotózásokra használják Fotó: Ed Jones / AFP

Szip Szungcsul és menyasszonya a Tedong folyó partján Fotó: Ed Jones / AFP

Nam Jongmjong és Csö Min műkorcsolyázók Fotó: Ed Jones / AFP

Ri Gjongran képzőművész alkotás közben a Manszude Művészeti Stúdióban Fotó: Ed Jones / AFP

Pak Szonghjang varrógépek között a Phenjani Táskagyárban Fotó: Ed Jones / AFP

A tizenegy éves Kim Szumin virágot visz Kim Ir Szen és Kim Dzsongil szobrához a Manszude dombon 2017. február 16-án, Kim Dzsongil születésnapján. Ezt a napot Észak-Koreában a ragyogó csillag napjának hívják Fotó: Ed Jones / AFP

Mun Dzsiszong szüleivel a Központi Állatkert bejárata előtt Fotó: Ed Jones / AFP

Pek Hjongjong idegenvezető az Újraegyesítés-emlékmű előtt Fotó: Ed Jones / AFP

Kim Jungguk ginzengtermesztéssel foglakozik a két Korea közti demilitarizált övezet közelében fekvő földeken Fotó: Ed Jones / AFP

Kim Szurjon lövészoktató. A látogatók tíz dollárnyi összegért tíz lövést adhatnak le a lőtéren. Kim Szurjon egy Pektuszan típusú pisztolyt tart a kezében, amelyet Kim Ir Szen néhai diktátor adományozott Fotó: Ed Jones / AFP

Kim Csolnam az ország egyetlen, 2013-ban nyitott síközpontjában a kölcsönzőrészlegen dolgozik. Egy egynapos síbérlet kölcsönzéssel nyolcvandollárnyi összegbe kerül a külföldi turistáknak, a helyieknek feleennyibe Fotó: Ed Jones / AFP

Kim Dzsinhjang textilgyári munkás a Kim Dzsongszukról, Kim Dzsongun nagymamájáról elnevezett üzemben. A létesítmény állandó része a külföldi újságíróknak szervezett túráknak Fotó: Ed Jones / AFP

A tizenkilenc éves Ri Jonghva önkéntesként dolgozik egy tudományos központban Fotó: Ed Jones / AFP

Képszerkesztő: Máté Péter