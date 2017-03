Szamba helyett önfeledt dagonyázás

Minden évben, amikor elstartol az élénk színeiről és különleges ruhakölteményeiről híres riói karnevál, egy kevésbé pompás, de ugyanolyan feltűnő „ellenkarnevál” zajlik onnan 250 kilométerre.

A Paraty Iszapkarneválon nincsenek tollak és csillogás, csak fekete trutyis kosztümök, amiket nagyon egyszerűen fel lehet kenni a résztvevők testére. A karnevállal arra emlékeznek, amikor az őslakos indiánok gyógyítási céllal sárral kenték be testüket. A rituáléval gyógyulást akartak hozni más betegekre is.

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az embert a természethez és gyökereihez. A résztvevők meghemperegnek a sárban, amit egymásra is dobálnak. Ezután különböző állati és emberi műkoponyákkal vonulnak, majd a végén a tengerben mossák le magukról az iszapot, ezzel is a megtisztulást szimbolizálva. Félreértés ne essék, itt is az örömé a főszerep.

