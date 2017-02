A fél világ megvette Enyedi Ildikó filmjét

Tarol Enyedi Ildikó új filmjét, a Testről és lélekrőlt immár tíz forgalmazó cég is megvásárolta – írta az amerikai Variety magazin. A 18 év után a filmgyártásba visszatérő rendező a Berlinalén debütáló mozija információik szerint Németország mellett Franciaországban, Ausztriában, Olaszországban, a Benelux államokban, Svájcban, Görögországban, Izraelben, Törökországban, valamint Brazíliában és több balkáni országban is látható lesz, de van érdeklődés Amerikából és Nagy-Britanniából is. A filmet lapunk kritikusa is nagyon szerette.

