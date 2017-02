Az Oscar-díjkiosztó előtt vonták vissza a jelölést

Egy nappal az Oscar-díjkiosztó előtt vonták vissza a 13 Óra: Bengázi titkos katonái stábtagjának jelölését a legjobb hangkeverés kategóriában – számolt be róla az Independent. A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) úgy látta ugyanis, hogy Greg P. Russell a jelölési fázis alatt telefonon buzdította az intézmény érintett tagozatának tagjait, hogy vegyék figyelembe az ő munkáját is. Ezzel kimerítette a tiltott telefonos kampányolás tényállását.

Ugyanakkor a film nem került ki a jelöltek közül, csupán Russellt diszkreditálták. A 13 Órán dolgozó más hangmérnökök ugyanakkor még mindig bezsebelhetik a szobrocskát: Gary Summers, Jeffrey J. Haboush és Mac Ruth is reménykedhet még a díjat illetően.

Legutóbb 2014-ben vontak vissza jelölést. Akkor az Alone Yet Not Alone eredeti dalát szerző Bruce Broughton követett el hasonlót, és vette igénybe a kapcsolatait munkája népszerűsítése érdekében.