BAFTA-jelölést gyűjtött be a Saul fia

Több BAFTA-jelölést is begyűjtött a Kaliforniai álom (La La Land), az Érkezés és az Éjszakai ragadozók is – olvasható a The Guardian cikkében. A Golden Globe után a vezető brit filmes díjkiosztón is tarolhat Ryan Gosling és Emma Stone zenés filmje: szerepel a legjobb film, legjobb rendező (Damien Chazelle), legjobb eredeti forgatókönyv, legjobb férfi- és női színész, legjobb zene, legjobb operatőr, illetve négy további, azaz összesen tizenegy kategóriában.

Amy Adams két jelölést is kaphatott volna

A most kihirdetett jelöléseket szemügyre véve láthatjuk, hogy jól teljesített az Érkezés és az Éjszakai ragadozók is: mindkettő akár kilenc szobrocskát is begyűjthet a február 12-ei díjkiosztón. Amy Adams egyébként akár két jelölést is kaphatott volna legjobb női színészként: az Érkezés mellett elvégre az Éjszakai ragadozókban is őt láthattuk. A kritikusok által is dicsért Tom Ford-filmért jelölték legjobb férfiszínészként Jake Gyllenhaalt, mellékszereplőként pedig a pszichopata rednecket alakító Aaron Taylor-Johnsont.

Bár a Kaliforniai álommal és az Érkezéssel nem lesz könnyű megküzdeni, a legjobb filmnek járó elismerést kaphatja még az Én, Daniel Blake (I, Daniel Blake), A régi város (Manchester by the Sea) és a Holdfény (Moonlight) is. A legjobb brit film kategóriájában az Én, Daniel Blake mellett jelölték a Legendás állatok és megfigyelésüket (Fantastic Beasts and Where to Find Them), a Tagadást (Denial), az American Honey-t, a Notes on Blindnesst és az Under the Shadow-t.

Díjazhatják a Saul fiát

A legjobb nem angol nyelvű filmek közt jelölték a tavaly Oscar-díjat nyert Saul fiát, továbbá a Dheepant, a Julietát, a Mustanget és a Toni Erdmannt. Az Aranyglóbusz után a BAFTA-díjat elviheti legjobb animációs filmként a Zootropolis, valamint jelölték a Szenilla nyomábant (Finding Dory), a Kubo és a varázshúrokat (Kubo and the Two Strings) és a Vaianát (Moana) is.

A The Guardian szerzője, Peter Bradshaw egyébként úgy látja: a Kaliforniai álom és az Éjszakai ragadozók kiérdemelte a számos jelölést, fájó ugyanakkor, hogy Andrea Arnold drámájának, az American Honey-nak csak egy jutott. A szerző sajnálja azt is, hogy Jim Jarmusch kiváló Patersonja eltűnt a filmes díjkiosztók radarjáról. Azt már kevésbé, hogy Clint Eastwood általa középszerűnek tartott filmje, a Sully – Csoda a Hudson folyón szintúgy. Bradshaw azt meglepőnek nevezte, hogy az Aranyglóbusz mellett itt is Aaron Taylor-Johnson mellékszereplését jutalmazták jelöléssel, nem pedig Michael Shannonét. Utóbbi az igazságot tenni kívánó rendőrt alakítja, valóban páratlanul, viszont Taylor-Johnson is kihozta a karakterből ezúttal, amit csak tudott.