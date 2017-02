Baker tiszteletére játszana az új R2-D2

Bár már korábban is említést tettünk róla, most hivatalosan is bejelentették, hogy Jimmy Vee fogja játszani R2-D2-t az új Star Wars-filmben. Nem először bukkan fel a szerepben: a 2015-ös Az ébredő Erőben valójában már helyettesítette Kenny Bakert, de végül csak utóbbi nevét szerepeltették a stáblistán. Miután a droid eredeti alakítója tavaly nyáron, 81 éves korában életét vesztette, ez a feladat immár teljes egészében Vee-re hárul majd.

A színész korábban felbukkant már a Harry Potter és a bölcsek köve, valamint a Pán című filmekben is. Bakerhez hasonlóan Vee sem éri el az egyméteres magasságot.

Abszolút megtisztelő volt a legendás Kenny Bakerrel dolgozni – fejtette ki Vee. Mint mondta, R2-D2 korábbi megformálója tanította arra, miként keltse életre a droidot. Az ő tiszteletére fogja tovább alakítani R2-t.

A nyolcadik rész Az utolsó Jedi címmel érkezik idén decemberben a mozikba.