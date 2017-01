Budapesten is elbúcsúztatták Carrie Fishert

Ötven-hetven ember gyűlt össze péntek este a kinti –7 fok ellenére a budapesti Corvin moziban, hogy emlékezzen a tavaly december 27-én elhunyt Carrie Fisherre. Az eseményt a színésznő leghíresebb szerepe, Leia Organa hercegnő miatt magyar jelmezes Star Wars-rajongó csoportok hirdették meg a Facebookon, ennek megfelelően a megjelentek fele valamilyen Csillagok háborúja szereplőnek öltözve érkezett este hat órakor a mozihoz.

hirdetés

A jelmezesek a helyszínen begyakorolt koreográfiával is készültek, ám ennek „éles” bemutatására várni kellett, hiszen az M1 híradója élőben jelentkezett be a Corvin moziból. Addig a rajongók együtt fotózkodhattak a rohamosztagosokkal, Darth Vaderrel, négy Leiával, pöttöm BB–2-tel és Kylo Rennel, vagy próbálgathatták a fénykardokat. Végül fél hét után nem sokkal a Csillagok Háborúja Jelmezes Rajongói Klub, az 501-es Légió Magyarországi Helyőrség, a Lázadó Légió Magyarországi Helyőrség és más jelmezes csoportok megtartották megemlékezésüket, íme:

Az eseményt követően közösen fotózkodtak a kosztümösök, majd halkan beszélgetve szétszéledtek a villámcsődület résztvevői. A megemlékezés dátuma nem lehetett véletlen, hiszen ekkor helyezték örök nyugalomra Fishert és egy nappal később elhunyt édesanyját, Debbie Reynoldsot a Hollywood Hills-i Forest Lawn temetőben.

Egy nappal korábban, csütörtökön tartották a család és barátok körében a művészek búcsúztatását Hollywoodban. Ott Fisher lánya, a szintén Star Wars-színésznő Billie Lourd mellett az elhunyt művész közelebbi barátai, köztük Meryl Streep, Tracey Ullmann vagy Stephen Fry is részt vettek. Streep – aki főszerepet játszott a Fisher által írt Képeslapok a szakadékból című filmben – fehér virágokkal érkezett. Az MTI idézi a People magazin beszámolóját, eszerint Streep a szertartáson Fisher kedvenc számát, a Happy Days Are Here Again című dalt adta elő, és az énekléshez mindenki csatlakozott.

Jelmezesek az elhunyt Carrie Fisher budapesti, a Corvin moziban 2017. január 6-án tartott búcsúztatásán Fotó: Földi Bence / Magyar Nemzet

A hollywoodi búcsúztatáson megjelent sztárok között volt Meg Ryan, Ellen Barkin, Penny Marshall, Richard Dreyfuss, Gwyneth Paltrow, valamint a Fisher lányával a Scream Queens – Gyilkos történet című tévésorozatban együtt szereplő Jamie Lee Curtis. Lerótta tiszteletét Eric Idle angol humorista is, aki A Birodalom visszavág című Star Wars-film forgatása idején kiadta a házát Fishernek. A sztár két éve egy interjúban elmesélte, hogy a színész otthonában egy éjjel együtt buliztak a Rolling Stones együttessel.

Számtalan rajongó és pályatárs gyászolja a két színésznőt. Fisher tisztelői a múlt héten egy csillagot is készítettek a sztár számára a hollywoodi hírességek sétányán. Star Wars-beli partnere, Mark Hamill és mások pedig a színésznőre emlékező, meleg szavú írásaikban idézték fel, hogy mit jelentett nekik Fisher.

Az angyalokat hallom, vagy a gyógyszer rossz? Carrie Fisher vagyok, alkoholista – indítja a Csillagok háborújával világhírűvé vált színésznő a Wishful Drinking (Vágyivászat) című előadását. Önironikus családtörténetekkel tiszteleg az HBO Carrie Fisher előtt.

hirdetés