Elhunyt Deddie Davies, a Doktorok színésznője

Hetvennyolc éves korában életét vesztette Deddie Davies színművész – számolt be a The Guardian.

Egyik legemlékezetesebb alakítását az 1970-es The Railway Childrenben nyújtotta: itt Nell Perks szerepében volt látható. Felbukkant a Father Charlie (1982), a Chance in a Million (1986) és a Csengetett, Mylord? (1990) sorozatban is. Utóbbiban Dalmácia királynőjét alakította. A 2004 és 2011 között futó Doktorok szériában több szerepben is felbukkant, ő volt Gloris Jackson és Jean Vincent is. Marj Brennig karakterében rendszeresen lehetett látni a négy éve indult Stellában is. Itteni kollégája, Tony Gardner a Twitteren emlékezett meg róla.

A sorozatsztár Gillian Davies néven született 1938-ban, Wales déli részén, Bridgendben (Pen-y-bont ar Ogwr). 2007-ben még váratlan siker is érte a muzikel terén: a nyugdíjasokból álló The Zimmers popcsapat tagjaként dolgozta fel a My Generationt a The Whotól.