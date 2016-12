Elhunyt Liz Smith, Az eltakarítónő színésznője

Kilencvenöt éves korában, szenteste életét vesztette Liz Smith brit színésznő – számolt be róla a The Guardian. Számos sorozatból ismerhették a nézők, a britek körében pedig egyik legismertebb alakítása a The Royle Family-hoz kötődik: ebben Norma „Nana” Speakman-t játszotta.

A színésznő 1921. december 11-én, Lincolnshire-ben született Betty Gleadle néven. Az egyik első áttörést Mike Leigh 1971-es filmje, az Ólmos percek jelentette számára: ebben Pat édesanyjaként bukkant fel. Az addig színházi társulatok mellett dolgozó, színpadi varrónőként tevékenykedő Smith élete teljesen megváltozott az élete ezzel a szereppel, amire a Vera Drake ekkor még csak 28 éves rendezője kérte fel.

Smith szerepelt továbbá A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője (1989), a Charlie és a csokigyár (2005) és Az eltakarítónő (2005) című filmekben is. Népszerű karakterszínésznő volt, felbukkant több ismert brit sorozatban. Az 1998-ban indult The Royle Family mellett játszott A Dibley-i lelkészben (1994-1996), a The Bill-ben és a Candlefordi kisasszonyokban is. Szintén idén hunyt el a The Royle Family másik színésznője, Caroline Aherne is, aki csupán ötvenkét éves volt. A sorozat másik szereplője, Ralf Little Twitter-oldalán arról is írt: borzasztó, hogy „második családjának” két tagját is elveszítette ebben a „szörnyű évben.”

Búcsúzott Richard E. Grant filmsztár is, aki az 1997-es Keep the Aspidistra Flying (A fikusz és az Antikrisztus) című Orwell-adaptációban játszott együtt Smith-szel.