Elhunyt Om Puri filmsztár

Hatvanhat éves korában, Mumbaiban (a korábbi Bombay) életét vesztette Om Puri indiai filmsztár – közölte a The Guardian. A színészt péntek reggel holtan találták otthonában, halálát szívroham okozta.

hirdetés

Gandhi és Charlie Wilson háborúja

Om Puri 1950. október 18-án, az indiai Ambalában, pandzsábi családba született. Filmes debütálása az 1976-os Ghashiram Kotwalhoz köthető. A nyolcvanas-kilencvenes években az indiai művészfilmek visszatérő szereplője lett, s eközben Hollywood is felfedezte magának Purit. Olyan indiai filmekben bukkant fel ekkor, mint a Spongyát rá, haver! (1983), a Sötétség (1986) vagy a New Delhi Times (1986). Az 1992-es City of Joyban már Roland Joffé rendezővel dolgozott, míg a '99-es A Kelet az Kelet című brit filmet Damien O'Donnell készítette. Láthattuk továbbá a Széfbe zárt igazságban (2001), a Code 46-ban (2003), a Dholban (2007) és Az élet ízeiben (2014).

A színész felbukkant a Richard Attenborough rendezte 1982-es Gandhiban, de a 2007-es Charlie Wilson háborújában is. Olyan hindi tévésorozatokban láthattuk, mint a '88-as Kakkaji Kaheen vagy a '89-es Mr. Yogi.

Családon belüli erőszakkal vádolták

1991-ben feleségül vette Annu Kapoor színész lánytestvérét, Seema Kapoort, de házasságuk nyolc hónap után véget ért. Két évvel később Nandita Puri újságírónő lett a felesége, akitől egy fia született, Ishaan. Nandita Puri 2009-ben adta ki biográfiáját férjéről Unlikely Hero címmel, 2013-ban pedig keresetet adott be ellene családon belüli erőszak miatt. Hamarosan el is váltak útjaik.

Decemberben Puri úgy összegezte egy bejegyzésében négy évtizedes karrierjét: nincs mit megbánnia, elég jól szerepelt élete során. 1990-ben megkapta a Padma Shri-t, India negyedik legnagyobb civil kitüntetését, 2004-ben pedig a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozatot adományozott neki.

hirdetés

Halála után részvétét fejezte ki Twitter-oldalán az indiai miniszterelnök, Narendra Modi is. Sophie Choudry brit színésznő-énekesnő azt írta, rendkívül szomorú nap ez a filmszínház számára. Rahul Dev indiai filmsztár pedig beszámolt róla: négy filmben is együtt játszott Purival, és egy páratlan tehetség távozott most.