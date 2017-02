Erőszakos rendőrt játszhat Mel Gibson

Vince Vaughnnal közösen játszhat Mel Gibson egy készülő filmben, ami egy, az erőszakos hivatali viselkedés miatt felfüggesztett rendőrpárost helyez a középpontba – számolt be róla a The Guardian. Az alkotást várhatóan a Csontok és skalpokat is jegyző S. Craig Zahler rendezi majd.

A Hollywood Reporter szerint Gibson játssza majd a veterán rendőrt, Vaughn pedig a fiatal partnerét. Miután kiszivárog egy felvétel a durva módszereikről, kénytelenek lesznek az alvilághoz fordulni, hogy így szerezzenek pénzt.

A film címe Dragged Across Concrete lesz.

Gibsonnak és Vaughnnak nem ez lehet az első közös munkája: előbbi rendezte a nemrég bemutatott A fegyvertelen katonát, amiben Vaughn alakította Howell őrmestert. A fegyvertelen katona végül hat Oscar-jelölést kapott, indul a legjobb film és a legjobb rendező kategóriájában is. Kritikánkban azt írtuk: A fegyvertelen katona egy kiváló háborús film, amely a műfaj rajongóinak valódi csemege lehet. Viszont csalódhat, aki ennél többre számít.