Ez a húsz perc megváltoztatta a Star Wars-univerzumot

Obi-Wan Kenobi, Darth Maul és még egy régi ismerős is feltűnt a Star Wars: Lázadók animációs sorozat legutóbbi epizódjában. VIGYÁZAT, SPOILERVESZÉLY!

Sok fontos epizódja volt már a Star Wars: Rebels (magyarul: Lázadók) animációs sorozatnak, amely a Zsivány Egyes előtti időszakban játszódik és egy lázadó sejt történetét meséli el. Dave Filoni és a LucasFilm csapatának második animációs projektje (az első a The Clone Wars/A klónok háborúja egész estés animációs film és sorozat volt) már a harmadik évadának vége felé halad, így egyre több ponton kötik össze a történetet a már ismert alkotások eseményeivel. Így például a két héttel ezelőtti epizódban Mon Mothma otthagyta a Birodalmi Szenátust és életre hívta a Lázadók Szövetségét.

A szombati részben azonban ennél is fontosabb dolog történt. A Baljós árnyak egymondatos Sith-lovagját, Darth Mault a Filoni-csapat „élesztette föl”, az Obi-Wan Kenobi által félbevágott, Sátánra hajazó karakter műlábakon közlekedett A klónok háborújában, majd a Lázadókban próbálta maga mellé állítani a főhőst, Ezra Bridgert.

Magyar nő is dolgozott a netet felrobbantó Star Wars-filmben Szatmárnémetiben született, de gyerekkori fogadalma miatt elfelejtett magyarul az MNO-nak mesélő Matsutani Noémi, aki érdemesnek tartotta a Darth Maulról szóló rövidfilmet arra, hogy segítsen a projektnek. Részletek itt.

A „Twin Suns”, azaz „Ikernapok” című epizód a Tatuinon játszódik, dramaturgiailag nem is lett túl jól felépítve, hiszen hosszú ideig nagyon vontatott, a katarzis maga viszont egy-két másodperc csupán. A már megőrült Maul Bridgert felhasználva jut el Kenobihoz, majd ismét összecsapnak. Erre a Baljós árnyak óta már többször is volt példa az animációs sorozatokban, ám Maul ezúttal is veszített, immár valóban eggyé válva az Erővel.

Érdekesség, hogy Obi-Wan alapvetően nem akart ismét megküzdeni Maullal, ám utóbbi rájött, hogy a Jedi miért bujkál éppen a Tatuinon: meg akar védeni valakit. Az információ miatt dönt úgy Obi-Wan, hogy véget vet az elborult elméjű Maul szenvedéseinek, majd az Egy új reményből már jól ismert párafarmhoz, ahol egy rohanó fiút is megpillant. Aki ismeri a Csillagok háborúja világát, tudja, kiről van szó.

Felmerült, hogy úgy bánnak el Maullal, mint Koppány vezérrel

„Éppen megfelelő pillanat volt ez arra, hogy elvarrjuk ezt a történetszálat” – mondta az epizód tévés sugárzását követően Dave Filoni executive producer az Io9-nak. Elmondása szerint a LucasFilm történetszövő csapatával egyeztetett arról, hogy van-e további terv Maullal valamelyik későbbi Csillagok háborúja-sztoriban. Miután kiderült, hogy nincs, kitalálták, hogyan írják ki a történetből, ezúttal végleg.

Ennek mikéntjéről egyébként hosszasan vitatkoztak, szerinte nem volt indokolt, hogy hosszú fénykardpárbaj végén essen el az egykori Sith-tanítvány. Közölte, Akira Kuroszava 1954-es, A hét szamuráj című filmjének egyik karaktere, Kjúzó ihlette a párbajt. A szamuráj szintén nem akar megvívni egy párbajt, mert tudja, hogy hamar véget ér majd. Érzékeltetni akarta, hogy Obi-Wan már nem az a fiatal és vakmerő harcos, aki szembeszállt a Naboon az akkor erősebb Maullal, hanem megvilágosodott a sivatagban.

„Azt is megmutatja [a párbaj], hogy mi is a különbség a Sithek és a Jedik között. A Jedi önzetlenné vált, a Sith önző maradt” – mondta Filoni, aki szerint a párbajuk végén is ezért kapja el Obi-Wan a földre rogyó Mault. Mault a bosszúvágy hajtotta, míg Kenobi próbált megbocsájtani ellenfelének – mesélte az executive producer. Elárult még egy érdekességet: a Sith pont ugyanazzal a mozdulatsorral próbálja legyőzni Obi-Want, ahogy azt tette egykoron Kenobi mesterével, Qui-Gon Jinnel. Ám Obi-Wan karakterfejlődése nyomán felkészült erre, és könnyedén hárítja a támadást, majd véget vet az egyik legmenőbb Sith életének. A párbajjal kapcsolatos szavait így zárta Dave Filoni:

„Poénkodtunk azon is, hogy Obi-Wan akár több részre is vághatná Maul tetemét és elvihetné a Tatuin különböző pontjaira, mert ugye egyszer már félbevágta és mégis visszatért. De többé már nem fog”.

És hogy az Obi-Wan által megvédeni szándékozott személy miért tűnt fel az epizód végén? Filoni szerint minden Lázadók-részt úgy írnak meg, hogy az új rajongók is értsék, el legyenek magyarázva az utalások, ezért kellett beletenniük a tatuini naplementében rohanó karaktert.

Arra a kérdésre, hogy a sorozat főszereplőjére, Ezra Bridgerre hogyan hatnak majd ezek az események, Filoni azt mondta, a negyedik évadból majd kiderül. Egyes rajongói teóriák szerint egyébként Bridger nem más, mint Az ébredő Erőben látott Snoke, talán erre is választ kaphatunk majd a közeljövőben. A harmadik évad jövő hét szombaton, dupla epizóddal zárul, a már készülő negyedik pedig 2017 második felében kerül majd a tévéképernyőre.

