Felháborodott a Nemzeti Front a szélsőjobbfilmen

Felbőszítette a Nemzeti Frontot és környékét egy, a szélsőjobb felemelkedéséről szóló francia film – számolt be róla a The Guardian. A Chez Nous (Nálunk, angolul This Is Our Land címmel ismert) még meg sem jelent, bemutatása február 22-ére várható, viszont az előzetesét közzétették már.

Ebből is egyértelműen kiderült ugyanakkor, hogy nem igazán akartak ködösíteni: az egyik szereplő így már megjelenésre is teljesen Marine Le Penre hajaz. A film egy ápolónőt mutat be (Émilie Dequenne), aki politikai sikert arat Nord-Pas-de-Calais régióban, miután érintkezésbe kerül a Patriotic Blockal (a filmbeli Nemzeti Fronttal). A pártvezérre hasonlító karaktert, Agnès Dorgelle-t pedig Catherine Jacob színésznő alakítja.

A február 22-ei bemutató két hónappal előzi meg az első választást Franciaországban, a szélsőjobboldali párt prominensei pedig felháborodtak, hogy „egy nyíltan Nemzeti Front-ellenes” filmet mutatnak be ilyen közel a voksoláshoz. A párt alelnöke, Florian Philippot egyenesen botrányosnak, illetve elfogadhatatlannak nevezte a Chez Nous készülő bemutatását. A filmet rendező belga Lucas Belvaux viszont a BFMTV-nek azt mondta: Philippot csak az előzetest látta, így csak olcsó üzengetésről van szó, nem pedig a film valós üzenetének vitatásáról.

„Ez nem annyira egy anti-Nemzeti Front film, jóval inkább szól a populista üzenetekről és arról, hogyan viszonyulnak az emberek a politikához. A választók érdekelnek engem, nem a politikai pártok” – jelentette ki Belvaux. Tagadta azt is, hogy a Nemzeti Fronttal szállt volna szembe: elmondása szerint ez nem egy harcos film, jóval inkább kiállás valami mellett, s jóval inkább fakad polgári elkötelezettségből. „Azért készült, hogy vitát provokáljon, nem pedig, hogy a Nemzeti Frontot bosszantsa vagy az attól való félelmet provokálja ki” – tette hozzá.

Catherine Jacob korábban a Válás francia módra és a Ki ölte meg Bambit? című filmekben volt látható, míg Émilie Dequenne szerepelt már a 2012-es Gyermekeinkben és a 2009-es A lány a vonatrólban (nem összetévesztendő a tavalyi A lány a vonaton című filmmel). Belvaux pedig egy filmhármasról vált ismertté: a Trilógia egyes részei Menekülés, Csodás páros és Az élet után címmel jelentek meg.