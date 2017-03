Fordulat: megváltoztatták az új Star Wars-film címét

„Magyarországon más lesz az új Star Wars címe, mint másutt” – írtuk meg február 17-én a forgalmazó Forum Hungary közlésére hivatkozva. Az utolsó Jedi címet adta a cég, pedig németül, franciául vagy éppen spanyolul többes számban szerepel az utolsó szó. Kérdeztük ennek okáról akkor a vállalatot, ennyit válaszoltak: „Ennél többet sajnos nem mondhatunk erről”.

A titkolózó cég egyszer csak változtatott, a FilmKockák Facebook-oldalon ugyanis közölte, megváltoztatta az idén december 14-én – a világpremiernél hamarabb – érkező alkotás címét Az utolsó Jedikre. „Az Erő ezzel a címmel van” – írták angolul az aktualizált plakát alá, de ezúttal sem tudni semmit az okokról.

Mi egyébként az egyes szám mellett tettük le voksunkat az angol nyelvű cím (The Last Jedi) bejelentésekor, a Forum Hungary is ezt választotta, ám végül máshogy döntött. Egyébként azért várták a rajongók az egyes nyelvek verzióit, mert angolul viszont a Jedi szó egyes és többes számú alakja ugyanaz. Így nem lehetett tudni, hogy a címben egy vagy több Jedire utal-e a készítő Lucasfilm, tovább növelve a rajongói teóriák körét. Ám ennek most már magyarul is hivatalosan vége: biztosan több Jediről van szó, már csak az a kérdés, kikről.