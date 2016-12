Halála előtt befejezte a Star Wars 8.-at Carrie Fisher

A Star Wars következő, 9. részében is számítottak volna a Leiát alakító Carrie Fisherre. A 8. rész munkálatait még befejezte halála előtt a színésznő.

Carrie Fisher, a Star Wars-filmek Leia hercegnője váratlanul, szívrohamban halt meg kedden. Számos filmes és televíziós munkát hagyott befejezetlenül, a Variety.com portál azonban úgy tudja, a Star Wars nyolcadik epizódjával kapcsolatos munkát befejezte a 60 éves korában elhunyt színésznő.

hirdetés

Carrie Fisher Leia Organa szerepében látható a filmben, amit júliusban forgattak, most az utómunkák zajlanak. A kilencedik rész forgatása csak 2018-ban kezdődik – az eredeti tervek szerint Leia ebben is feltűnt volna.

A Star Warson túl Fisher keresett filmes szakember volt, írt forgatókönyveket is. Visszatérő szereplő volt az Amazon/Channel sorozatában, a Catastrophe-ban, és szerepet kapott egy készülő, divatvilágról szóló filmben (Wonderwell), amelyet Vlad Marsavin rendez. Szintén visszatérő szereplő volt a Family Guyban. A Fox animációs sorozatában ő volt az egyik főszereplő, Peter Griffin főnökének, Angelának hangja.

Egy új dokumentumfilmben (Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds) is szerepel, amely róla most 84 éves édesanyjáról, az énekes-színész Debbie Reynoldsról szól. A filmet idén a Cannes-i Filmfesztiválon mutatták be, az HBO márciusban tűzi műsorra.

hirdetés