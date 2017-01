Hivatalos: ez lett a Star Wars VIII. címe

Az utolsó Jedi – ezt a címet adták a Csillagok háborúja nyolcadik epizódjának.

Korábban hosszas találgatás zajlott arról, mi lehet a Star Wars VIII. epizódjának a címe, a Disney alá tartozó Lucasfilm azonban hétfőn pontot tett a rajongói ötletelések végére.

„Nekünk vannak a legnagyszerűbb rajongóink ebben és más galaxisokban. Irántuk érzett tiszteletünk jeléül azt szerettük volna, hogy ők tudják meg először, hogy mi lesz a Skywalker-saga következő fejezetének a címe: Star Wars: Az utolsó Jedi”

– írta közleményében a filmes cég. Hozzátették, az alkotást Rian Johnson rendezi, producere Kathleen Kennedy és Ram Bergman, executive producerei pedig Tom Karnowski, Jason McGatlin és a hetedik rész, Az ébredő Erő rendezője, J. J. Abrams.

Az utolsó Jedi a tervek szerint 2017. december 14-én kerül a mozikba Magyarországon. Arról, hogy mit tudunk eddig az év egyik legjobban várt filmjéről, itt írtunk bővebben múlt hétvégén.

Vakvágány vagy átverés?

Tavaly decemberben arról szóltak a hírek, hogy a Lucasfilm „véletlenül” kiszivárogtatta az idei Csillagok háborúja-film címét. A cég ugyanis az Európai Unió szabadalmi hivatalában kétezer szavas védjegylistát jegyeztetett be. Ebben termékek nevei és filmcímek is helyet kaptak, utóbbiak egyike így hangzott: Star Wars: The Forces of Destiny, azaz kb. A sors erői.

Erre hitték azt sokan, hogy a nyolcadik epizód címe is lehet, de könnyen megeshet, hogy a Lucasfilm szándékos félrevezetéséről volt szó. A klasszikus trilógia harmadik részéről, A Jedi visszatérről ugyanis eredetileg azt közölték a nyolcvanas években, hogy A Jedi bosszúja lesz a címe, még reklámtárgyakat is legyártottak ilyen logóval.

Persze a mostani címadással nem érnek véget a találgatások, máris arról vitáznak a rajongók, hogy a vörös szín Kylo Renre utal-e, esetleg Luke Skywalker, vagy a még mindig ismeretlen hátterű Rey az utolsó Jedi.