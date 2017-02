Idén is megrendezik a Magyar Filmhetet

A Magyar Filmakadémia Egyesület február 26. és március 5. között rendezi meg a Magyar Filmhetet, amelyen a tavalyi év legjobbnak ítélt alkotásait mutatják be. A Magyar Nemzeti Filmalap és az NMHH Médiatanácsa támogatásával megvalósuló seregszemlén a nevezett filmekből a Magyar Filmakadémia Egyesület tagjai titkos szavazással jelölték ki az 5-5 legjobb alkotást, amelyeket 5 kategóriában (nagyjátékfilm, kisjátékfim, TV-játékfilm, animációs film, dokumentumfilm) vetítenek majd a Magyar Filmhéten. Díjakat osztanak még a legjobb női és férfi szereplő, mellékszereplő kategóriájában és kiválasztják a tavalyi év legjobb tévé- illetve játékfilmes rendezőjét, forgatókönyvíróját és operatőrét is.

A budapesti vetítéseknek a Cinema City Aréna mozi ad otthont, de ebben az évben első alkalommal az Art Mozi Egyesület is csatlakozott a Magyar Filmhéthez, így a budapesti rendezvénnyel egy időben tíz vidéki nagyvárosban is vetítik a nevezett filmeket. Idén először országos közönségdíjat is odaítélnek az egyes városokban leadott közönségszavazatok alapján.

A törzsprogram mellett a filmhéten látható lesz Mosonyi Szabolcs Csendes gyarmatosítók, Szirmai Márton A gondolkodás művészete, Kovács István Asszonyok lázadása, Sáfrány József Pásztorének és a Négy évszak a magyar pusztán című dokumentumfilmje is, valamint egy válogatás a Magyar Nemzeti Filmarchívum restaurált, digitalizált filmjeiből.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 09.