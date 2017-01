Idén is van Oscar-jelölt magyar film

Deák Kristóf Mindenki (angolul: Sing) című munkája bekerült a legjobb öt élőszereplős rövidfilm közé. A huszonöt perces film egy kislányról, Zsófiról szól, aki új iskolába kerül. A suli kórusát egy ambícióktól fűtött tanár (a Jászai-díjas színműész, Szamosi Zsófia alakításában) irányítja, aki a legjobb kórust szeretné kinevelni. A gyerekek viszont csak énekelni szeretnének, és ez előbb-utóbb összeütközéshez vezet. Zsófit és új barátnőjét két gyerek színész, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya alakítja.

A Mindenki korábban Tokióban és Chicagóban nyert fesztiváldíjakat, sőt Berlinben is díjazták, ami lehetővé tette, hogy az Oscarért is indulhasson.

Így egymást követő két évben van jelen magyar film az Oscar-gálán, hiszen tavaly a Saul fia is ott volt, és el is hozta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó szobrot. Nem példa nélküli, hogy egymást követő két évben jut a legjobb öt közé magyar alkotás, olyan is volt, hogy egymást követő két évben hozott el magyar film Oscar-díja: Rofusz Ferenc A légy című animációs rövidfilmje 1981-ben nyert, Szabó István Mephistója pedig 1982-ben.

Az élőszereplős rövidfilm kategóriájában magyar alkotást először 1963-ban jelöltek, a Szabó István rendezte Koncert producere az amerikai Ezra Baker volt. A rövidfilmek között több mint fél évszázad után került ismét a végső győzelemre esélyes öt film közé magyar mű, ezzel kategóriájában a második ilyen film a sorban a Mindenki.

Deák Kristóffal és Nina Kov koreográfussal [házastársak – a szerk.] Alinda készített interjút a Hír TV-ben:

Az élőszereplős rövidfilmek kategóriájának idei öt jelöltje: Ennemis Intérieurs (Sélim Azzazi), La Femme et le TGV (Timo von Gunten), Mindenki (Deák Kristóf), Silent Nights (Aske Bang), Timecode (Juanjo Giménez).

A 2017-es Oscar-díjakat február 27-én hajnalban adják át Los Angelesben, a Mindenkit pedig március 4-én lehet megnézni a Cinemax tévécsatornán.

