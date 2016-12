Így még biztosan nem hallotta a Csendes éjt

Nem telik el nap úgy, hogy ne érkezzen egy újabb Csillagok háborúja-hír. A rekordokat döntő Disney mindent elkövet, hogy a sci-fi univerzum lehetőleg mindent bekebelezzen. Alig mutatták be a Zsivány Egyes című Star Wars-filmet, már el is indult a visszaszámlálás a jövő decemberben a mozikba kerülő nyolcadik Csillagok háborújáig.

És ha ez nem lenne elég, újabb és újabb zsibbasztó kiegészítők, reklámok és videók zúdulnak ránk folyamatosan. Ezeket jobb kapásból törölni, nem megnyitni, vagy messze elkerülni. Kivéve, ha tökéletesen értelmetlenek. Ez esetben ugyanis éppen arra hívják fel a nézők figyelmét, hogy amit csinálunk, vagyis, hogy nyakló nélkül faljuk a Csillagok háborúját, az teljesen irracionális.

Miként az alábbi videó is, amelyben a Csubakka nevű vuki, Han Solo (Harrison Ford) hű társa filmes megszólalásaiból vágták össze a Csendes éjt. A szőrös lény sajátságos hangképzésének hála beszéd helyett inkább üvölt, ennek megfelelő finomsággal és érzékenységgel adja elő a karácsonyi dalt is. A végeredmény tehát épp olyan, ahogy azt a videóban Han Solo megjegyzi: this is ridiculous, vagyis: ez nevetséges.

