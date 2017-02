Ilyen lesz Scarlett Johansson a mangaadaptációban

Scarlett Johansson a Ghost in the Shell élő szereplős változatában

Megannyi vita után a Paramount jóvoltából egy újabb előzetesben tekinthetjük meg, milyen lesz Scarlett Johansson a Ghost in the Shell főszerepében – számolt be róla az Independent. Korábban már megírtuk, többen is tiltakoztak az ellen, hogy egy ennyire japán karaktert a fehér színésznő játsszon el. A rajongók félelmei szerint ráadásul Rupert Sanders rendező arra koncentrálhat majd, milyen volt Kuszanagi Motoko őrnagy emberibb karakterként, mielőtt a repülőgép-szerencsétlenség következtében kiborgteste nem lett. Az eredeti művek ugyanis arra fókuszáltak, mivé vált a karakter a kibernetika létező magas szintjén, nem arra, honnan jött.

Az Independent szerint bár az előzetes lenyűgöző, futurista látványvilágot tár elénk, de ez még mindig nem elég ahhoz, hogy lecsendesítse a karakter kifehérítésén panaszkodókat. A most bemutatott jelenetek is egyértelműen hozzák a japán világot, de a hangsúly Johanssonon, illetve a dán Pilou Asbaeken van. Az elitalakulatot vezető őrnagyot láthatjuk, akinek az előzetes végén áramvonalas külseje mögül felsejlik belső valója.

Az új filmmel szemben kritikus volt Mulan szinkronhangja, Ming Na-Wen, de Jon Tsuei vígjátékíró is, aki szerint a Ghost in the Shell mélyen kötődik a japán identitáshoz, és ha kifehérítik, akkor megfosztják súlyától, erejétől, jelentőségétől. Steven Paul producer viszont megvédte az alkotást, állítva, hogy a rajongók abszolút elégedettek lesznek a kész filmmel. Mint mondta, az új változat nem egy határozottan japán világban, sokkal inkább egy nemzetközi közegben játszódik.

Az élő szereplős filmváltozat egyébként Osi Mamoru animációs műveit követi a sorban, amelyek pedig a kultikus Siró Maszamune-mangát vették alapul. Európa-szerte március végén fogják bemutatni az alkotást a filmszínházak.