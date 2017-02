Itt találkozik Luther Márton Szabó Magdával

Filmnapokat rendez a reformáció 500. évfordulójára a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház és a Reformáció Emlékbizottság. A reformáció történelmi figuráiról számos játékfilm és dokumentumfilm készült már Magyarországon és külföldön. Friss magyar alkotásokat is vetítenek, például Richly Zsolt Luther Mártonról szóló animációs filmjének eddig elkészült epizódjait. Műsorra tűznek olyan filmeket is, amelyek nem a reformációról szólnak, hanem általában a protestáns életszemléletről. Látható lesz például Szabó István Szabó Magda regényéből készült filmje, Az ajtó – Szabó Magda életére is műveire is nagy hatással volt a protestáns hagyomány.

hirdetés

Örökbe fogadhatjuk Richly Zsolt rajzfilmjét A Balázs Béla-díjas animációs rendező és csapata minden állami rajzfilmes pályázati lehetőséget kimerített. A film befejezéséhez adományt gyűjt a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Levetítenek olyan filmtörténeti különlegességeket is, mint az 1927-as Hans Kyser-némafilm, a Luther, a vetítést Darvas Ferenc kíséri majd zongorán – ez a vetítés nyitja a filmnapokat csütörtök este hatkor. A filmből a saját korában számos jelenetet kicenzúráztak; azzal vádolták, hogy a naiv nézőből gyűlöletet válthat ki a katolikusok ellen. A felújított, teljes változat a reformáció évfordulójára készült el Németországban.

hirdetés

A négynapos programban vetítenek dokumentumfilmet Ravasz László református püspökről, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről, játékfilmet Dietrich Bonhoefferről, életrajzi filmet Albert Schweitzerről. Műsoron lesz a Kálvin János és az általa máglyára küldött Szervét Mihály története, az Ádám Ottó rendezte Csillag a máglyán, és persze a 2003-as német–amerikai Luther-film, Eric Till rendezése is. Néhány film vetítése előtt vagy után teológusokkal, filmes szakemberekkel is lehet majd beszélgetni. A gyerekeket Levente Péter-koncerttel és Luther-társasjátékkal várják. A filmnapokra 500 forintért váltható regisztrációs jegy.