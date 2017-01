„Karácsonyi filmeken zokogtunk Carrie Fisherrel”

Amikor mindketten a húszas éveinkben jártunk, Carrie-vel elég bizalmas volt a viszonyunk – elevenítette fel az Empire magazinban Dan Aykroyd, milyen volt a kapcsolata a tavaly év végén elhunyt színésznővel. Nem csupán futó ismeretségről beszélhetünk: a két filmsztár még jegyben is járt a The Blues Brothers (1980) forgatása után. (Fisher a filmben Jake Blues – John Belushi – gyilkos szándékú exbarátnőjét alakította.) Aykroyd szerint mindenesetre először a Saturday Night Live felvételén találkoztak: a filmszínész a showműsor egyik írója volt.

Az ironikusabb írásban Aykroyd beszámolt róla, később még egy kelet-indiai doktornő vérvizsgálata is kimutatta számukra, hogy tökéletesen összepasszolnak. Meg is ajándékozták egymást: Fisher kapott tőle egy zafírgyűrűt, míg Aykroydnak egy Donald Roller Wilson-féle majomfestmény jutott. Elmondása szerint utóbbit évekig őrizte is, egész addig, míg a gyerekei komolyan félni nem kezdte már tőle.

A színész felidézett továbbá egy karácsonyt, amit együtt töltöttek még az észak-amerikai Tahoe-tónál. Mint írta, szerelmük ekkor szárnyalt, elképesztő jókedv és vibráló testi intimitás volt rá jellemző. LSD-t szívtak, és három napon keresztül karácsonyi klasszikusokon zokogtak.

Aykroyd beszámolt kapcsolatuk végéről is: úgy volt, hogy Chicagóból Martha's Vineyard szigetre költöznek, de a színésznő ellenezte ezt. Fisher végül Paul Simon zenészt választotta, akihez 1983-ban ment hozzá, míg Aykroyd ugyanebben az évben elvette Donna Dixont.

