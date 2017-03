Készülhetünk az új Mátrix-filmre

Új Mátrix-film tető alá hozását tervezi a Warner Bros. – számolt be róla a The Hollywood Reporter. A lap forrásai szerint a stúdió úgy bővítené a filmes univerzumot, ahogy azt legutóbb a Star Wars esetében is láthattuk a Zsivány Egyessel. Vagy épp a Harry Potternél a Legendás állatok és megfigyelésükkel – tehetjük hozzá. Az X-Men – Az ellenállás vége forgatókönyvírójával, Zak Pennel folyhatnak az egyeztetések a sztori megalkotásáról.

Az eredeti három filmet a Wachowski testvérek rendezték, és Keanu Reeves egy olyan számítógépes programozót alakított benne, aki rádöbben, hogy a valóság egy szimulált verziójában ragadt az emberiség. A Neót játszó színész mellett láthattuk még a három részben Carrie-Anne Mosst és Laurence Fishburne-t is. Az első, 1999-es film hatalmas sikert hozott a kasszáknál és a kritikusoknál is, a második és a harmadik rész fogadtatása viszont már vegyesebb volt.

A Hollywood Reporter forrásai szerint az új filmben feltűnhet a Creed: Apolló fia sztárja, Michael B. Jordan is. Arról egyelőre nincs hír, hogy az időközben transzneműségükről számot adó Wachowski testvérek (korábban Larry és Andy, ma már Lana és Lilly), illetve Keanu Reeves érintettek lehetnek-e a projektben. Reeves a múlt hónapban azt nyilatkozta a Yahoo Moviesnak: abban az esetben térhet vissza, ha Wachowskiék rendezik és írják a sztorit.