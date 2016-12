Lánya után Debbie Reynolds is eltávozott

Egy nappal a Csillagok háborúja Leia karakterét megformáló Carrie Fisher halála után a színésznő édesanyja, a többek között olyan filmekben, mint az Ének az esőben is szereplő Debbie Reynolds is meghalt – jelentette be a 84 éves színésznő fia, Carrie Fisher testvére, Todd.

Reynoldsot nagyon megviselte lánya halála, s szerdán agyvérzést kapott, a Los Angeles-i Cedars-Sinai egészségügyi központba szállították. Todd Fisher az amerikai AP hírügynökségnek arról beszélt, édesanyjának nagyon sokat jelentett a nővére, s nem bírta feldolgozni az elvesztésével járó fájdalmat. „Most már Carrie-vel van, s nekünk mindnyájunknak megszakad a szívünk” – mondta a maga is filmesként, rendezőként dologzó Fisher.

Debbie Reynolds 1950 és 1967 között több mint harminc filmben szerepelt, olyan partnerekkel játszott, mint Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis vagy Fred Astaire. A lányát követő színésznő Az elsüllyeszthetetlen Molly Brown című musical főszerepéért 1964-ben Oscar-jelölést kapott.

A két, most elhunyt anya-lánya színésznő párosról Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds címmel nemrég készült dokumentumfilm, amelyet az idén a Cannes-i Fesztiválon mutattak be, az HBO márciusban tűzi műsorra.

Carrie Fisher karaktere egyébként a készülő nyolcas számú Csillagok háborúja filmben is szerepel, s sajtóhírek szerint annak a filmnek a munkálatait még befejezte halála előtt. Azonban hiába számítottak volna rá a tervbe vett kilencedik epizódba, ott sajnos már nem fog tudni feltűnni a filmvásznon.

