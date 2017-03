Látjuk majd, hogy nyeri el Han Solo az Ezeréves Sólyomot

Hat fontos, karakter formáló évet ölel fel a jövőre mozikba kerülő, egyelőre cím nélküli második önálló Star Wars-film, amely Han Solóról szól majd – írta meg az Io9. A portál szerint Bob Iger, a Disney vezérigazgatója beszélt egy Los Angeles-i eseményen arról, hogy Han Solo 18-24 éves koráig látjuk majd az egyébként 27 éves Alden Ehrenreichet a csempész szerepében.

Az eseményen kiderült az is, hogy látjuk majd, miként szerzi meg Han Solo ikonikus hajóját, az Ezeréves Sólyomot, hogy miként találkozik társával és barátjával, Csubakkával, valamint azt, hogyan „szerzi meg nevét” – írja a portál egy Wall Street Jornal-újságíró Twitter-posztjára hivatkozva. Utóbbi meglepő, ezek szerint előfordulhat, hogy a Han Solo nem születési, hanem felvett név. Vagy a 140 karakterben posztoló Ben Fritz nem tudta leírni, hogy „hogyan szerzett hírnevet magának”.

Az Io9 megjegyezte, nem véletlenül szerepel a filmben Lando Calrissianként Donald Glover, borítékolható volt, hogy az Ezeréves Sólyom (Millennium Falcon) megkaparintása is benne lesz az alkotásban. Az eredeti sztori szerint Han Solo kártyán nyerte el Landótól a hajót, jó eséllyel tehát sabacc-partit is látunk majd a vásznon. Azt is tudni, hogy Solo a játszma után nemcsak a hajót tartotta meg, hanem azokat az aranykockákat is, amelyekkel megnyerte a kártyacsatát.

A filmben szerepel majd Woody Harrelson is, akiről eddig csak annyit lehetett sejteni, hogy valamiféle mentorként segíti Solót első éveiben. Most azonban Harrelson ellátogatott Jimmy Fallon műsorába és felfedte karaktere nevét is: Beckettnek fogják hívni. „Afféle bűnöző és mentor” – mondta Harrelson széttárt karokkal, többet pedig nem árult el.

Ám ezzel is többet mondott, mint hinnénk, a rajongók ugyanis úgy sejtették, hogy a LucasFilm Disney általi megvásárlása után kánonon kívülre helyezett egyik regény szereplőjét játssza majd a színész. Most azonban eldőlt, Harrelson nem Garris Shrike lesz a vásznon, hanem Beckett, aki jó eséllyel a csempészet világába vezeti majd be Han Solót.

Az eddig cím nélküli Star Wars antológiafilmet 2018. május 25-én kezdik vetíteni a mozik, a fent említett színészeken kívül szerepel benne Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge és Michael K. Williams. A filmet ketten rendezik: Phil Lord és Chris Miller. Forgatókönyvét szintén ketten írják: Lawrende és Jon Kasdan.